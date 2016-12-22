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Минздрав рассказал о планах сделать телемедицину в России круглосуточной
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Минздрав рассказал о планах сделать телемедицину в России круглосуточной
Общество, 07 янв, 17:55
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Минздрав рассказал о планах сделать телемедицину в России круглосуточной
Дистанционную медицинскую помощь в 2018 году в России можно будет получить круглосуточно, рассказала Вероника Скворцова. Ранее, 1 января, в России в силу вступил закон, устанавливающий порядок оказания соответствующих услуг
Вероника Скворцова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российское Министерство здравоохранения собирается в 2018 году организовать круглосуточную работу телемедицины. Об этом журналистам, как пишет «РИА Новости», рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

Ранее, в октябре прошлого года, Минздрав описал порядок оказания дистанционной медицинской помощи. Документ, в частности, ввел возможность оказания этих услуг с «применением телемедицинских технологий». С их помощью пациент сможет связаться с медиком какой-либо клиники через приложение на мобильном телефоне. Также телемедицина, согласно приказу, позволит организовывать дистанционные врачебные консилиумы.​​ В силу соответствующий закон вступил с 1 января 2018 года, его отдельные положения начнут действовать с 1 января 2019 года.

«Наша задача — в 2018 году деятельность этих профильных телемедицинских систем «отшлифовать», — рассказала Скворцова, подчеркнув также, что в планах министерства — «сделать эту работу круглосуточной». По мнению российского министра здравоохранения, подобная организация работы необходима «для того, чтобы из любого региона по любому пациенту могла быть проведена круглосуточная телемедицина» и «консультация с лучшими специалистами страны».

Минздрав разработал порядок оказания телемедицинской помощи
Общество

Кроме того, в рамках реализации закона о телемедицине, как уточнила Скворцова, «с определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции» и «разборы сложных и летальных случаев».

«Уровень планки качества должен быть единым на всей территории страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны», — добавила министр, заметив, что только в таком случае власти «будут понимать, что каждый гражданин почувствует изменения в качестве российского здравоохранения». «И информатизация нам в этом очень поможет», — заключила Скворцова.

Разработанный Минздравом документ предполагает использование телемедицины для профилактики, сбора и анализа жалоб пациента, а также наблюдения за состоянием его здоровья. Ставить диагноз дистанционно закон не позволяет.

Подобная помощь, согласно приказу, будет как бесплатной, в рамках обязательного медицинского страхования и других государственных гарантий, так и платной. Особенности оплаты такой помощи в документе прописаны не были.

Кроме того, в документе, как указал РБК директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» и член Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) Денис Швецов, не были указаны правила назначения анализов, а также не устанавливалась ответственность оператора в случае оказания некачественной помощи, из-за которой пациенту может быть нанесен вред.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Вероника Скворцова , Минздрав , телемедицина
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