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Технологии и медиа ,  
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Компания Безоса впервые запустила свою новую ракету. Видео

Компания Безоса провела первый пуск тяжелой ракеты New Glenn

Компания Безоса впервые запустила свою новую ракету. Видео
Video

Кадры успешного запуска тяжелой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса с космодрома во Флориде. Изначально старт был запланирован на 13 января, но был перенесен по техническим причинам.

Через 12,5 минут после запуска New Glenn достигла орбиты, выполнив главную цель испытательного полета под рабочим названием NG-1. Blue Origin также попыталась посадить многоразовую первую ступень New Glenn на корабль в Атлантическом океане, который назвали Jacklyn в честь матери Безоса. Ракета-носитель сумела запустить три своих двигателя при входе в атмосферу, но посадка не состоялась. Ранее компания подчеркивала, что посадка является второстепенной целью и вряд ли получится осуществить ее в рамках NG-1.

Безоса с успешным пуском New Glenn поздравил основатель SpaceX Илон Маск. Запуск New Glenn знаменует собой выход Blue Origin на рынок, на котором доминирует SpaceX, и имеет решающее значение для дальнейших масштабных амбиций Безоса, отмечает NBC News.

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Джефф Безос Blue Origin ракета-носитель запуск видео
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Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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