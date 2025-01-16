«Самолет» купил часть бывшего IT-актива ВТБ

Крупнейший российский девелопер «Самолет» купил 76% IT-компании «Клиентский сервис», которой ранее владели структуры ВТБ. По словам экспертов, приобретение актива более выгодно для цифровизации объектов, чем закупка услуг

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

«Самолет» стал владельцем 75,7% компании «Клиентский сервис» (до 20 декабря 2024 года называлась ООО «Домиленд»), следует из данных СПАРК.

Как пояснил представитель «Самолета», купленный актив будет использован для развития нового проекта застройщика «Цифровая УК», который объединит в себе набор сервисов для жителей многоквартирных домов — бытовых и других видов услуг.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Что такое «Домиленд»

ООО «Домиленд» было основано в 2017 году Кириллом и Дарьей Вороновыми. В 2019 году ВТБ через одну из своих структур получил 75,7% этой компании. Актив был нужен для формирования собственной жилищной экосистемы. В январе 2022 года ВТБ вышел из состава владельцев, сообщив, что продал долю в компании «Домиленд» «крупному инвестору» (кому именно — не уточнялось), который продолжит ее развитие. При этом ВТБ продолжил использовать решения компании в своей экосистеме недвижимости.

На тот момент эта компания развивала одноименную PropTech-платформу, которой пользуются крупнейшие управляющие компании, включая «Донстрой», MR Group, сам «Самолет», «Бруснику», «Инград», Level group, а также девелоперы А101, GloraX и др. Такие платформы нужны при проектировании, строительстве, эксплуатации или сносе объектов. Сервисы, разработанные на платформе, используют жители многоквартирных домов и поселков, чтобы, например, отправить показания счетчиков воды, газа или света, оплатить эти услуги, управлять «умным» домом и др.

После выхода ВТБ из капитала Дарья Воронова выкупила права на платформу и перевела ее на юрлицо «Платформа Домиленд». Представитель «Самолета» уточнил, что в этой компании они долями не владеют. Какие активы остались на «Клиентском сервисе» и достались «Самолету», стороны сделки пояснить отказались.

С 2022 года по 20 декабря прошлого года 75,7% «Клиентского сервиса» владела кипрская Lagella Limited. Оставшиеся доли распределены между Дарьей (14%) и Кириллом (10,23%) Вороновыми. Из выписки торгового реестра Кипра следует, что Lagella Limited принадлежит зарегистрированной на Каймановых островах компании Ineth Limited (ее конечные бенефициары не раскрываются) и Андрею Пожиткову. Андрей Пожитков не ответил на запрос РБК. Выручка ООО «Клиентский сервис» в 2023 году выросла на 74%, до 317,5 млн руб., компания получила чистую прибыль в 93,1 млн руб. вместо убытка в 8,6 млн руб. за год до этого.

Зачем застройщику этот актив

По данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Самолет» — крупнейший девелопер в России. В процессе строительства у компании находится 5,3 млн кв. м жилья. На втором месте — ПИК (4,5 млн кв. м), далее — «Группа ЛСР» (2 млн кв. м). В третьем квартале 2024-го «Самолет» сократил продажи первичной недвижимости на 45%, до 233,9 тыс. кв. м. В денежном выражении показатель снизился на 37%, до 50,2 млрд руб. Средняя цена выросла на 13%, до 212,4 тыс. руб. за квадратный метр.

Крупнейшими акционерами «Самолета» являются Михаил Кенин (31,6%) и миллиардер Павел Голубков (26,38%; с состоянием $1,2 млрд занимает № 110 в рейтинге миллиардеров России, по версии Forbes). В конце ноября 2024-го Forbes со ссылкой на источники писал, что Михаил Кенин ищет покупателя на свою долю в «Самолете». Стоимость пакета оценивалась в 26,5 млрд руб. В конце октября стало известно, что из совладельцев «Самолета» вышла ГК «Киевская площадь» и ее основатель миллиардер Год Нисанов. Эксперты поясняли, что после отмены льготной ипотеки рынок жилья стал менее привлекательным для частных инвесторов, что и могло стать причиной этой сделки. За девять месяцев 2024 года выручка компании увеличилась на 49,5%, до 7 млрд, но чистая прибыль снизилась на 71%, до 1,78 млрд руб.

В 2023 году «Самолет» запустил совместный с «Платформой Домиленд» сервисно-бытовой маркетплейс «Маркет 360». В нем пользователи могут заказывать различные услуги, исполнители — принимать заказы через мобильное приложение, а управляющие компании — контролировать качество предоставляемых услуг. Предполагалось, что платформа будет доступной другим компаниям: к середине 2026-го к ней планируют подключить 3 млн пользователей. Объем инвестиций в проект оценивался в 1 млрд руб. Представитель «Самолета» не стал говорить о будущем этого проекта.

Приобретение группой «Самолет» доли в «Клиентском сервисе» является логичным шагом в развитии бизнеса, считает управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак. По его словам, «Самолет» в 2024 году ввел в эксплуатацию более 1,3 млн кв. м недвижимости. С учетом такого объема развитие собственного сервиса становится более выгодной моделью, чем приобретение соответствующих услуг на стороне, считает Козак.

По словам представителя «Платформы Домиленд», в разных направлениях PropTech лидируют различные игроки: в платежах за ЖКУ онлайн — банки, в голосовых помощниках — «Яндекс», а сама компания — лидер в сфере комплексных решений. Аудитория «Платформы Домиленд» в 2024 году выросла на 45%, выручка — на 55%, а доля регулярных платежей составила 96%, рассказал он. По данным BusinesStat, по итогам 2023 года оборот рынка PropTech в России достиг 38,8 млрд руб., что на 21% больше, чем в 2022-м.

Покупка PropTech-решений на первом этапе поможет «Самолету» изнутри видеть процесс оптимизации процессов застройки, создания новых бизнес-моделей, расширить экосистему, считает Михаил Бочаров, глава комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» по информационному моделированию градостроительной деятельности. По его словам, рынок PropTech сейчас выглядит незрелым — такие приложения пока не умеют в бесшовном режиме обмениваться данными с цифровыми двойниками жилых домов. «Пока ситуация не изменится, PropTech-продукты останутся обычной функцией, близкой к аналоговой, поскольку цифровизация строительства, согласно поручению президента, подразумевает предиктивную аналитику на основе собираемых данных о ремонте и обслуживании придомовых территорий. Это значит, что каждый прибор на площадках общего пользования домов должен иметь уникальный идентификатор, а поломка и замена, уборка территорий и помещений будут автоматически фиксироваться. Для этого, в частности, и нужен PropTech», — пояснил Бочаров.