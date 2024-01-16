Верховный суд встал на сторону правительства в иске от операторов связи

Верховный суд отклонил иск к правительству от 19 телеком-компаний, которые требовали изменить правила размещения линий связи на инфраструктуре «Россетей», РЖД и др. Операторы жаловались на неправомерные тарифы за подвес проводов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во вторник, 16 января, Верховный суд рассмотрел массовый иск небольших операторов связи к правительству России и отклонил его, передает корреспондент РБК, присутствовавший на заседании.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Группа из 19 операторов связи, в том числе московские ВНЕТ и «Орбита», петербургский «Электросвязь, монтаж и сервис», краснодарский «Битрек» и кемеровский ФТЛИНК, подали иск к правительству в Верховный суд 8 ноября 2023 года. Они требовали признать недействительными абз. 1, 4, 5, 6, 8 и 11 п. 39 правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи, утвержденных постановлением правительства. Речь идет о правилах, которые позволяют таким компаниям, как «Россети», «Ростелеком», РЖД и подобным, определять порядок расчета цен за размещение сетей связи на своей инфраструктуре, а также расходы, которые могут быть включены в стоимость этой услуги. В частности, они могут включать в счет для операторов расходы, связанные с модернизацией и ремонтом своих опор.

Как пояснил РБК Дмитрий Галушко, гендиректор компании «ОрдерКом» (представляет интересы операторов в суде), указанные нормы необходимо признать недействующими, потому что они прямо противоречат ч. 4 ст. 6 закона «О связи», по которой при переносе линий связи по не зависящим от оператора причинам связанные с этим расходы должен возмещать заказчик работ.

Кроме того, согласно п. 39 правил недискриминационного доступа, продолжает Галушко, владельцу инфраструктуры запрещено брать плату с оператора связи, если первый уже понес затраты по основному виду деятельности. Но, например, «Россети» и другие владельцы опор линий электропередачи, на которых операторы подвешивают свои сети связи, включают расходы по ремонту опор в плату за электроэнергию, указывает Галушко. «Когда эти же расходы включают и в тариф для операторов связи, получается, что «Россети» компенсируют свои расходы дважды, а это неправомерно», — настаивает он. Галушко подчеркнул, что в общих затратах операторов на размещение сетей связи приходится порядка 30%. «Включение экономически не обоснованных затрат дает дополнительную нагрузку на бюджет операторов», — пояснил юрист.

Еще одной важной проблемой Галушко назвал то, что «Россети Московский регион» в прейскуранте для операторов в качестве единицы расчета установили плату за каждый провод, а не одну опору, как это сделали другие электросетевые компании. По версии Галушко, это «незаконный способ определения цены, противоречащий решениям ФАС». Часть столичных операторов пытаются оспорить такую практику в суде, и уже есть три решения в пользу «Телеконики», «ИНКО-Телеком» и ВНЕТ, рассказал Галушко.

Представитель ФАС, выступавший в Верховном суде со стороны правительства, заявил, что тарифы на доступ к инфраструктуре устанавливаются на уровне экономически обоснованных расходов ее владельцев. Он настаивал, что истцы неверно истолковали нормы Гражданского кодекса.

РБК направил запрос в «Россети».