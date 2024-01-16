Стали известны лауреаты премии «Эмми»
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2023». Сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня» получили больше всего наград, пишет издание Variety.
«Наследники» — лучший драматический сериал
- По награде получили исполнители главных ролей в «Наследниках» Киран Калкин, Сара Снук и актер второго плана Мэттью Макфэдьен. Сценарист
- Джесси Армстронг и режиссер Марк Майлод были отмечены «Эмми» за эпизод «Свадьба Коннора», в котором умирает генеральный директор международного медийного конгломерата Waystar Royco Логан Рой.
- В этой номинации также были представлены сериалы «Лучше звоните Солу» (США), «Андор» (США), «Корона» (Великобритания), «Дом дракона» (США), «Одни из нас» (Канада, США), «Белый лотос» (США) и «Шершни» (США).
Лучший комедийный сериал — «Медведь»
- Жюри также наградили исполнителей главных ролей Джереми Аллена Уайта, Айо Эдебери и актера второго плана Эбона Мосс-Бакрака.
- За сценарий и режиссуру премии был удостоен создатель сериала Кристофер Сторер.
- За победу в данной номинации также боролись «Тед Лассо» (США, Великобритания), «Начальная школа «Эбботт» (США), «Барри» (США), «Быть присяжным» (США), «Удивительная миссис Мейзел» (США), «Убийства в одном здании» (США) и «Уэнсдэй» (США).
Лучший мини-сериал — «Грызня»
Награды получили исполнители главных ролей Стивен Ён и Али Вонг, а Ли Сон-джин был удостоен премии за сценарий и режиссуру.
Элтон Джон получил премию в номинации «Выдающееся эстрадное исполнение» (Прямой эфир) за исполнение «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium». Таким образом 76-летний музыкант стал членом клуба ЭГОТ («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Томми»), став лауреатом всех перечисленных премий. Всех четырех наград удостоены лишь 19 артистов.
Кроме того, на церемонии вручения «Эмми» прозвучал трибьют Мэттью Перри, который умер в октябре в возрасте 54 лет. Композицию See You Again и тему из сериала «Друзья» I’ll Be There for You исполнили Чарли Пут и дуэт The War and Treaty. Они почтили и других умерших артистов, среди которых Лен Гудман, Андре Брауэр и другие.
75-я церемония вручения «Эмми» изначально должна была пройти в сентябре 2023 года, однако впервые с 2001 года ее перенесли из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов. В 2022 году лучшим драматическим сериалом также стали «Наследники».
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