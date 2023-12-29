ИИ, что дальше? Итоговый номер газеты РБК

Перед вами финальный выпуск газеты РБК за 2023 год. В отличие от прошлых лет мы решили посвятить его не итогам уходящего года, а прогнозам на ближайшее будущее, причем сформированным российскими системами искусственного интеллекта

Участниками проекта стали пять таких систем от ведущих российских игроков в разных сферах — «Сбера», «Тинькофф», «Яндекса», МТС и НИУ ВШЭ, которые дали свои ответы на подготовленные редакцией вопросы — от инфляционных и ценовых ожиданий, динамики национальной экономики, состояния рынка труда до положения в области культуры и среднегодовой температуры. Прогнозы получились разнообразные. Их авторство мы обозначили логотипами систем; где-то сочли необходимым представить дополнительные данные, относящиеся к 2023 году или более широкому периоду. Конечно, редакция участвовала в обработке информации, полученной от систем ИИ, — она прошла редактуру, корректуру и все что положено при подготовке публикаций, но ни в коем случае не смысловую правку. Так что, как принято говорить в таких случаях, мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. С наступающим Новым годом!

Какой будет ключевая ставка в 2024 году

MTS AI:

«Прогнозируемый диапазон ключевой ставки ЦБ Российской Федерации составит от 12,5 до 14%. Банк России планирует поддерживать повышенную ключевую ставку в течение нескольких месяцев или даже дольше, чтобы стабилизировать курс национальной валюты и предотвратить дальнейшее повышение цен. Кроме того, ожидается, что снижение стоимости рубля по отношению к доллару США положительно скажется на экономике страны за счет увеличения экспорта товаров и услуг. Однако адаптивные механизмы могут оказаться недостаточно эффективными при резком изменении внешних условий, таких как укрепление доллара США или рост цен на нефть. Поэтому прогнозируется сохранение высокой ключевой ставки вплоть до лета 2024 года, когда она должна постепенно снижаться под влиянием адаптации экономических механизмов».

Что происходило с ключевой ставкой в 2023 году В России снова жесткая денежно-кредитная политика — после десяти месяцев удержания ставки на низком по историческим меркам уровне 7,5% в июле Центробанк решил, что траекторию пора менять. Причины на то были, и одна из самых запоминающихся — курс рубля, который достигал уровня 100 не только за евро, но в определенные дни и за доллар. Курс рубля в России плавающий, и ЦБ не устанавливает официальных целей по нему (хотя «психологические отметки» для властей никто не отменял — в итоге трехзначного курса доллара власти избежали в том числе за счет обязательной продажи валютной выручки экспортеров). Однако в конечном счете он влияет на уровень цен — и влияет все больше с учетом того, что импорт в Россию восстановился после провала 2022 года (во многом его падение и было причиной слишком крепкого — вопреки санкциям — рубля). Цель ЦБ — инфляция 4%, а к июлю рост цен стал выше и до сих пор не развернулся в обратную сторону. Регулятор пытался действовать поэтапно и изначально повысил ставку лишь на 1 п.п. Затем ему пришлось поторопиться и на внеплановом заседании резко поднять ее до 12%. Этого тоже оказалось мало, и к декабрю показатель вырос до 16%. «Да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — признает Эльвира Набиуллина в разговоре с РБК. Например, весной, добавляет она. Компенсировать опоздание ЦБ будет длительностью периода высоких ставок в экономике. В отличие от ситуаций 2014 и 2022 годов, когда он резко поднимал ставку, но уже вскоре переходил к ее снижению, в этот раз она будет оставаться на повышенном уровне долго, предупреждала Набиуллина. Регулятор хочет вернуть темпы роста цен к 4–4,5% уже в 2024 году, но этот год заканчивается с инфляцией в районе 7,5%. И подорожавшие яйца — далеко не единственная причина, предупреждает Набиуллина.

Насколько вырастет ВВП в 2024 году

Как менялись прогнозы по ВВП в 2023 году Уже в декабре 2022 года первый вице-премьер Андрей Белоусов допустил, что в 2023-м возможна околонулевая динамика ВВП. На тот момент на фоне жестких санкций и разрыва цепочек поставок это воспринималось довольно оптимистично (при действовавшем тогда официальном прогнозе Минэкономразвития — минус 0,8%). А в январе 2023-го Международный валютный фонд неожиданно пересмотрел прогноз по изменению ВВП России с минус 2,3% до плюс 0,3%. «Наверное, любое улучшение прогноза в данном случае отражает констатацию факта, что санкции, в первую очередь торговые, не очень сработали», — комментировала РБК экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. В дальнейшем прогнозы по российской экономике пересматривались только вверх. В апреле Минэкономразвития выпустило прогноз о том, что ВВП в 2023 году вырастет на 1,2%. Причем тогда еще ведомство ожидало скромный рост инвестиций за год (лишь на 0,5%), а в итоге бурный рост капиталовложений стал одним из главных сюрпризов: за девять месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал в стране выросли на 10% к тому же периоду годовой давности. Выше оказался и рост реальных зарплат (7,4% за январь—сентябрь). В ноябре министр экономики Максим Решетников заявил, что ВВП увеличится на 3%. А уже в декабре президент Владимир Путин сказал, что экономический рост по итогам года достигнет 3,5%. С февраля 2022 года российская экономика «адаптировалась к драматическим изменениям с удивительной скоростью», признавала осенью газета The New York Times. Но отмечала, что не все так гладко: Банк России вынужден был резко поднять ключевую ставку для сдерживания инфляции, продукты ежедневного рациона в магазинах значительно выросли в цене.

Какая будет инфляция в 2024 году

MTS AI:

«Прогноз инфляции в России на 2024 год — около 5%. Инфляцию сдерживают меры Центробанка РФ, направленные на борьбу с ростом цен, а рост потребительских расходов остается низким. Кроме того, замедляется глобальный экономический рост, что приводит к повышению стоимости импортируемых товаров. Эти факторы способствуют стабилизации инфляции в стране».

Как менялись прогнозы по инфляции в 2023 году Если рост ВВП в 2023 году в итоге оказался гораздо лучше, чем изначально ожидалось, то по инфляции сложилась противоположная картина. Вплоть до начала лета власти еще рассчитывали удержать индекс потребительских цен в пределах 5,3% за год. Однако с резким ослаблением рубля к доллару (в августе курс превысил 100 руб. за доллар) эта задача стала непосильной. В сентябре при подготовке проекта федерального бюджета на очередной период Минэкономразвития заложило базовый прогноз по инфляции на конец 2023 года в 7,5%. В декабре Путин заявил, что рост потребительских цен, вероятно, будет ближе к 8%. За 11 месяцев 2023 года больше всего выросли цены на бананы (+45%), груши, апельсины, помидоры (43–44%); куриные яйца подорожали на 36,5%, а куры — на 30%.

Сколько будет стоить нефть в 2024 году

MTS AI:

«В 2024 году, согласно данному контексту, средняя стоимость нефти составит около $93–103 за баррель (в зависимости от сценария). Ожидается, что мировые поставки нефти продолжат расти, а спрос на нее сохранится неизменным. Цены на нефть также будут зависеть от геополитических факторов, таких как конфликты или торговые ограничения между ключевыми регионами мира. Кроме того, возможно снижение мировых поставок из-за сокращения производства или роста цен на сырье».

Что происходило с ценами на нефть в 2023 году В начале 2023 года стоимость ближайшего фьючерса на британской бирже ICE на нефть марки Brent составляла $80,72 за баррель. В середине марта цены на Brent падали ниже $72 за баррель, но в начале апреля превысили $80 за баррель. На фоне высокой волатильности ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, для стабилизации рынка объявили о дополнительном сокращении добычи нефти к октябрю 2022 года (тогда ОПЕК+ снизила квоты на 2 млн барр. в сутки к уровню августа 2022 года). Общий объем дополнительного снижения составил примерно 1,66 млн барр. в сутки, включая 500 тыс. барр. в сутки от России, которая объявила об этом еще в феврале. Стабилизация цен была кратковременной, и уже 4 мая по итогам торгов стоимость Brent достигла минимальных за 2023 год $70,57 за баррель. В июне ОПЕК+ продлила основные соглашения, сократив уровень квот на 1,4 млн барр. в сутки, до 40,46 млн барр. в сутки на 2024 год, а Саудовская Аравия заявила о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн барр. в сутки, которое страна потом продлевала до конца этого года. В начале июля Россия решила снизить экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки в августе (с сентября он составил 300 тыс.). Цены на нефть начали быстро расти в июле и 14 сентября по итогам торгов достигли максимальных за год $91,17 за баррель. В октябре на фоне роста добычи в странах вне ОПЕК+, преимущественно в США и Бразилии, стоимость Brent стала снижаться, а встреча ОПЕК/ОПЕК+ 30 ноября не смогла стабилизировать цены. В первой половине декабря цены опускались ниже $75 за баррель. К 22 декабря, после приостановления перевозок через Красное море, включая британскую энергетическую компанию BP, на фоне действий хуситов цены на нефть почти вернулись к показателям начала года — выросли до $79,19 за баррель (23:46 мск). Средняя цена Urals, по данным Минфина, за 15 декабря 2022 года — 14 января 2023 года составляла $46,82 за баррель. После введения ценового потолка на российскую нефть в декабре прошлого года дисконт Urals к эталону North Sea Dated вырос до $35–40 за баррель. Но к августу на фоне стабилизации российского экспорта, особенно в страны Азии, он упал примерно до $15 за баррель. В октябре дисконт снизился до минимальных за этот год уровней, ниже $10 за баррель, но в период с 15 ноября по 14 декабря он составил $12,77 при средней цене Urals $66,12.

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В каких отраслях экономики России больше всего вырастут зарплаты в 2024 году

MTS AI:

«Отрасли российской экономики, где наиболее вероятно повышение зарплат в следующем году, включают сферу информационных технологий (IT), здравоохранение, образование, сельское хозяйство, государственные службы, научные исследования и разработки, военные подразделения, курьерские службы и транспортные средства. Ожидается, что эти отрасли получат значительное повышение зарплат благодаря росту производительности труда, конкуренции со стороны других стран и повышению требований работодателей. Повышение зарплат затронет различные категории рабочих мест, от программистов до водителей грузовиков, которые могут столкнуться с существенным изменением уровня дохода после повышения. Кроме того, некоторые профессии, связанные с логистикой, транспортом и складом, также столкнутся с резким повышением заработной платы вследствие роста затрат на транспортировку и доставку грузов».

GigaChat (для ответа на этот вопрос для GigaChat был задан «сценарий» — финансовый аналитик, который описывает 2024 год из будущего):

«В 2024 году зарплаты в России выросли в различных отраслях экономики. Наиболее заметный рост был зафиксирован в следующих отраслях:

информационные технологии. Эта отрасль продолжает оставаться одной из самых динамично развивающихся в России. Зарплаты специалистов в области IT выросли на 10–20% в зависимости от уровня квалификации;

медицина и здравоохранение. В 2024 году зарплаты медицинских работников увеличились на 15–25%. Это связано с повышением доступности медицинских услуг и ростом финансирования системы здравоохранения;

финансы и страхование. Зарплаты в этой отрасли выросли на 10–15%. Это связано с ростом инвестиций и активным развитием финансовых услуг в России;

производство и промышленность. В 2024 году зарплаты работников производственных предприятий выросли на 10–20%. Это связано с увеличением объемов производства и ростом спроса на промышленную продукцию;

образование. Зарплаты учителей и преподавателей выросли на 10–15%. Это связано с повышением качества образования и улучшением условий работы в этой сфере».

Какой будет средняя зарплата в Москве в 2024 году

Из каких стран приедут трудовые мигранты в Россию в 2024 году

Сколько людей родится в 2024 году в России

MTS AI:

«Прогнозы показывают, что население России будет продолжать снижаться в течение следующих нескольких десятилетий. В 2024 году, согласно оценкам, численность населения сократится примерно на 5%. Снижение рождаемости связано со многими факторами, включая сокращение количества женщин репродуктивного возраста, рост продолжительности жизни и старение населения. Кроме того, это происходит во многих странах мира, таких как Китай, Индия и Бразилия».

ETNA:

«Прогнозируем спад числа рожденных детей на 100 человек населения на 2–3%».

Сколько человек заболеет COVID-19 в 2024 году

MTS AI:

«В 2024 году, согласно предоставленным данным, количество заболевших COVID-19 будет снижаться благодаря улучшению иммунитета у людей и снижению частоты возникновения новых вспышек болезни. Это приведет к тому, что заболевание перейдет в категорию сезонного гриппа или ОРВИ. Ожидается, что пик заболеваемости придется на период между январем и мартом следующего года. После этого уровень заболеваемости начнет постепенно падать до тех пор, пока полностью не исчезнет к концу десятилетия».

Сколько будет стоить доллар в 2024 году

MTS AI:

«Курс доллара по отношению к рублевому курсу составит приблизительно 90 руб. во второй половине 2024 года, достигнув отметки 100 руб. в конце года. Снижение ключевой ставки Центробанка РФ также окажет положительное воздействие на укрепление рубля, поскольку оно способствует росту инвестиций в экономику страны и снижению инфляции. Кроме того, снижение уровня безработицы и увеличение объема иностранных инвестиций будут поддерживать рост экономики. Несмотря на эти факторы, прогнозируется, что российская валюта ослабевает из-за усиления экономических санкций со стороны Запада и снижения мировых цен на нефть».

Сколько будет стоить юань в 2024 году

MTS AI:

«Прогнозируемый курс составит около 13–14 руб. за 1 юань. Ожидается, что китайская валюта будет продолжать расти в цене в течение следующих нескольких лет, поскольку экономика Китая продолжает развиваться высокими темпами, а спрос на китайские продукты растет во всем мире. Однако существует вероятность того, что колебания цен на нефть и политические разногласия приведут к колебаниям курсов валют, особенно если они связаны со стратегическими интересами отдельных игроков. Кроме того, необходимо учитывать риск усиления международной напряженности и экономических потрясений, таких как замедление роста глобальной торговли и глобальный финансовый кризис. Эти события могут привести к снижению обменного курса юань/рубль. Тем не менее долгосрочный тренд укрепления юаня сохранится, поскольку страна стремится укрепить свою валюту и расширить свои международные позиции».

GigaChat:

«На основе предоставленных данных можно сделать вывод, что курс юаня к рублю в 2024 году будет находиться в диапазоне от 10,0016 до 13,8926 руб. за один юань».

Сколько компаний в мире будут использовать цифровую валюту в 2024 году

Инвестиции в какие отрасли экономики России станут самыми выгодными в 2024 году

MTS AI:

«Наиболее перспективные отрасли российской экономики — это информационные технологии (IT), здравоохранение и автомобилестроение. Ожидается, что инвестиции в них составят 1 трлн, 0,5 трлн и 0,3 трлн руб. в год соответственно. Эти три сферы являются основными двигателями технологического прогресса страны, поэтому инвестирование в них окажет значительное влияние на экономику России в течение следующих нескольких лет. Кроме того, сектор здравоохранения и автомобильная отрасль имеют потенциал стать важными отраслями будущего, так как они способствуют созданию рабочих мест и повышению качества жизни населения. Таким образом, можно ожидать значительного притока инвестиций в эти отрасли в ближайшие годы».

GigaChat:

«В 2024 году Россия будет продолжать развивать следующие отрасли экономики:

нефтегазовый сектор — Россия является одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире, поэтому инвестиции в этот сектор могут принести высокую прибыль;

электронная промышленность — Россия активно развивает свою электронную промышленность, что создает новые возможности для инвесторов;

информационные технологии — российские IT-компании становятся все более конкурентоспособными на мировом рынке, поэтому инвестиции в эту отрасль также могут быть перспективными;

туризм — Россия имеет огромный потенциал для развития туризма благодаря своей уникальной природе и культурным достопримечательностям;

агропромышленный комплекс — Россия является крупнейшим производителем зерна в мире, а также имеет большой потенциал для развития животноводства и производства продуктов питания».

Какие технологические направления будут наиболее интенсивно развиваться в 2024 году

Какие направления для путешествий по России будут самыми популярными у россиян в 2024 году

Какой будет протяженность дорог в России в 2024 году*

ETNA:

«Протяженность автодорог общего пользования — 1575,6 тыс. км,

протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием — 1115 тыс. км».

* Прогноз на конец 2024 года без учета новых регионов.

Какие марки машин будут самыми популярными среди россиян в 2024 году

Сколько россиян посетят отечественные музеи в 2024 году

Сколько квадратных метров жилья построят

ETNA:

«Прогнозируемый рост для многоквартирных домов — 11%, в 2024 году будет построено 56 млн кв. м жилья;

прогнозируемый спад для индивидуального жилья — 1%, в 2024 году будет построено 54 млн кв. м жилья».

Сколько будет стоить килограмм гречки в 2024 году

MTS AI

В ответе указан прогноз оптовой цены: «Прогнозируемый уровень цен на килограмм гречи составит около 50 руб. Это связано со снижением объема урожая вследствие неблагоприятных природных условий и увеличением затрат на производство. Кроме того, это может привести к повышению цен на другие продукты питания, например сахар, который также используется при производстве гречихи».

Как изменится потребление алкоголя на душу населения в России в 2024 году

GigaChat:

«Как финансовый аналитик я могу предположить, что потребление алкоголя на душу населения в России в 2024 году может продолжить снижаться. Это может быть связано с несколькими факторами, такими как изменение потребительских привычек, повышение цен на алкогольные напитки, меры государственной политики по борьбе с алкогольной зависимостью, и другими факторами».

Какой будет средняя температура воздуха в России

GigaChat:

«Если настоящего изменения климата в России не будет, то можно предположить, что среднегодовая температура воздуха в 2024 году будет выше, чем сейчас, но ниже, чем 100 лет назад.

Сейчас среднегодовая температура воздуха в России составляет минус 5,5 градуса. Для 1914 года в сводке погоды по Центральному району России указывалась средняя годовая температура минус 10 градусов. При этом, по данным Росгидромета, к 2030-м годам ожидается потепление в пределах 1,5–2 градуов по сравнению с 2020 годом.

Таким образом, прогнозируемая среднегодовая температура воздуха в России в 2024 году может быть от минус 3,5 до 0 градусов».

Meteum (прогноз погоды дан с января по апрель 2024 года):

«В Москве средняя температура в первый месяц 2024 года составит минус 6 градусов, что на 1 градус теплее, чем в среднем за последние 30 лет, и на 0,6 градуса прохладнее прошлогодних показателей. Ожидаемое количество осадков в январе — 51 мм. Это на 10% больше относительно климатической нормы, а по сравнению с данными 2023 года этот показатель вырастет на 42%. Февраль также не будет морозным: средняя температура за месяц составит минус 6,3 градуса — на 0,5 градуса выше 30-летней нормы и на 1,6 градуса ниже прошлогодних показателей. Прогнозируемое количество осадков составляет 46 мм, что выше показателей за 2023 год на 16%. В марте в Москве средняя температура по сравнению с прошлым годом опустится на 1,1 градуса и составит минус 0,7 градуса, а сумма осадков достигнет 44 мм, что на 9% больше нормы и на 44% меньше прошлогодних данных. Апрель же будет прохладнее прошлого года на 1,6 градуса, средняя температура прогнозируется на уровне 7,3 градуса. Сумма осадков составит 50 мм, что на 16% больше, чем в 2023 году, и на 14% выше климатической нормы.

средняя температура в первый месяц 2024 года составит минус 6 градусов, что на 1 градус теплее, чем в среднем за последние 30 лет, и на 0,6 градуса прохладнее прошлогодних показателей. Ожидаемое количество осадков в январе — 51 мм. Это на 10% больше относительно климатической нормы, а по сравнению с данными 2023 года этот показатель вырастет на 42%. Февраль также не будет морозным: средняя температура за месяц составит минус 6,3 градуса — на 0,5 градуса выше 30-летней нормы и на 1,6 градуса ниже прошлогодних показателей. Прогнозируемое количество осадков составляет 46 мм, что выше показателей за 2023 год на 16%. В марте в Москве средняя температура по сравнению с прошлым годом опустится на 1,1 градуса и составит минус 0,7 градуса, а сумма осадков достигнет 44 мм, что на 9% больше нормы и на 44% меньше прошлогодних данных. Апрель же будет прохладнее прошлого года на 1,6 градуса, средняя температура прогнозируется на уровне 7,3 градуса. Сумма осадков составит 50 мм, что на 16% больше, чем в 2023 году, и на 14% выше климатической нормы. В Санкт-Петербурге средняя температура в январе составит минус 4,8 градуса. Аномалия температуры относительно климата в этот период — 0,9 градуса. Ожидаемое количество осадков — 54 мм. Это на 8% больше нормы, а по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшится на 15%. В третий месяц зимы температура составит минус 5,5 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем данные последних 30 лет, и на 1,6 градуса ниже прошлогодних данных, а количество осадков будет 45 мм. В марте в Санкт-Петербурге средняя температура составит минус 1,2 градуса, а сумма осадков будет на февральском уровне, что на 7% больше климатической нормы. В апреле ожидаемая средняя температура — 5,1 градуса, с осадками 47 мм, что выше показателей за 2023 год на 136%.

средняя температура в январе составит минус 4,8 градуса. Аномалия температуры относительно климата в этот период — 0,9 градуса. Ожидаемое количество осадков — 54 мм. Это на 8% больше нормы, а по сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшится на 15%. В третий месяц зимы температура составит минус 5,5 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем данные последних 30 лет, и на 1,6 градуса ниже прошлогодних данных, а количество осадков будет 45 мм. В марте в Санкт-Петербурге средняя температура составит минус 1,2 градуса, а сумма осадков будет на февральском уровне, что на 7% больше климатической нормы. В апреле ожидаемая средняя температура — 5,1 градуса, с осадками 47 мм, что выше показателей за 2023 год на 136%. Погодные показатели во Владивостоке будут незначительно отклоняться от климатической нормы. В декабре средняя температура составит минус 6,5 градуса, а сумма осадков достигнет 19 мм. 2024 год начнется с аномально теплого января — в среднем температура здесь достигнет минус 9,2 градуса с 18 мм осадков. Последний месяц зимы для владивостокцев также станет чуть теплее — в среднем ожидается температура минус 6,2 градуса, а сумма осадков составит 19 мм. С приходом весны жителей Владивостока ждут потепление и обильные осадки: в марте столбик термометра поднимется до отметки минус 0,2 градуса, а количество осадков возрастет до 34 мм; в апреле воздух прогреется до 5 градусов, сумма осадков составит 50 мм.

будут незначительно отклоняться от климатической нормы. В декабре средняя температура составит минус 6,5 градуса, а сумма осадков достигнет 19 мм. 2024 год начнется с аномально теплого января — в среднем температура здесь достигнет минус 9,2 градуса с 18 мм осадков. Последний месяц зимы для владивостокцев также станет чуть теплее — в среднем ожидается температура минус 6,2 градуса, а сумма осадков составит 19 мм. С приходом весны жителей Владивостока ждут потепление и обильные осадки: в марте столбик термометра поднимется до отметки минус 0,2 градуса, а количество осадков возрастет до 34 мм; в апреле воздух прогреется до 5 градусов, сумма осадков составит 50 мм. Январь в Краснодаре будет вдвое прохладнее, с температурой 1,9 градуса, при этом осадки ожидаются в количестве 79 мм. Последний месяц зимы также сопроводится положительной температурой 2,8 градуса и осадками 64 мм. В марте и апреле воздух прогреется до 6,9 и 12,6 градуса соответственно, а количество осадков останется примерно на том же уровне — 72 и 62 мм.

будет вдвое прохладнее, с температурой 1,9 градуса, при этом осадки ожидаются в количестве 79 мм. Последний месяц зимы также сопроводится положительной температурой 2,8 градуса и осадками 64 мм. В марте и апреле воздух прогреется до 6,9 и 12,6 градуса соответственно, а количество осадков останется примерно на том же уровне — 72 и 62 мм. Декабрьская температура в Нижнем Новгороде будет выше, чем обычно, и составит минус 5,2 градуса. Осадки при этом ожидаются в количестве 58 мм. Январь и февраль будут схожи по температуре — минус 7,9 и 7,7 градуса соответственно. Столбик термометра в марте достигнет отметки минус 1,6 градуса, а осадки составят 43 мм. Апрель будет существенно теплее и обещает повышение температуры до 6,8 градуса, а сумма осадков составит 49 мм.

будет выше, чем обычно, и составит минус 5,2 градуса. Осадки при этом ожидаются в количестве 58 мм. Январь и февраль будут схожи по температуре — минус 7,9 и 7,7 градуса соответственно. Столбик термометра в марте достигнет отметки минус 1,6 градуса, а осадки составят 43 мм. Апрель будет существенно теплее и обещает повышение температуры до 6,8 градуса, а сумма осадков составит 49 мм. В Казани температура на весь период прогноза останется в пределах 30-летней нормы. В январе температура составит минус 9,5 градуса, а количество осадков — 53 мм, что является несильным отклонением от нормы. Ожидаемая средняя температура в феврале — минус 9,7 градуса, осадков же будет 44 мм. В первый месяц весны температура составит минус 3,1 градуса, а прогнозируемое количество осадков — 47 мм. Апрель будет холоднее аналогичного периода прошлого года: средняя температура составит 6,1 градуса, а осадки будут на уровне 45 мм, что в три раза больше показателей 2023 года».

Что собой представляют участвовавшие в подготовке прогнозов системы ИИ

GigaChat

В апреле 2023 года «Сбер» представил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Тогда сервис находился в режиме закрытой бета-версии. GigaChat способен отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, создавать программный код, а также генерировать тексты и изображения на основе предоставленных описаний в рамках общего контекста. Модель понимает русский язык, а функция генерации картинок у нее от Kandinsky — другой нейросети компании. В отличие от зарубежного аналога ChatGPT искусственный интеллект от «Сбера» изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие и обладает более качественной коммуникативной способностью на русском языке, утверждают разработчики. В сентябре 2023-го «Сбер» предоставил доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих.

ETNA

В декабре 2021 года «Тинькофф» представил ETNA — ИИ-сервис, который позволяет анализировать и прогнозировать процессы, основанные на данных, начиная от количества осадков в предстоящей зиме и заканчивая потребностями компании в найме новых сотрудников. ETNA — это open-source-сервис. Анализ, проверка гипотез и построение прогнозов осуществляются на основе данных, загруженных пользователем, а также информации из общедоступных источников. Например, при помощи ETNA можно отслеживать факторы, оказывающие наибольшее влияние на прибыль компании, прогнозировать спрос на конкретные продукты или определять бюджет на следующий год. В работе ETNA используются алгоритмы машинного обучения и нейронные сети.

iFORA

Система интеллектуального анализа больших текстовых данных Intelligent Foresight Analytics (iFORA), разработанная Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, представляет собой комплексную инфраструктуру, обеспечивающую процессы сбора, обработки, агрегации, индексирования, организации хранения данных, мониторинга и анализа паттернов и тенденций, отражающих актуальные и зарождающиеся вызовы и тренды. Источниками данных iFORA служат более 750 млн документов на русском, английском и китайском языках, включая научные статьи, патентные и грантовые заявки, стратегические документы и т.д. Прогнозные оценки даны на основе модели консенсус-прогнозов iFORA — агрегации прогнозных оценок, автоматически выявленных из открытых массивов текстовой информации.

MTS AI

Нейросеть сделана на основе открытой языковой модели для английского языка и дообучена командой инженеров MTS AI на инструкциях, составленных ИИ-тренерами. По собственным данным, нейросетью каждый день пользуются более 80 млн человек в рамках экосистемы МТС. Например, в декабре 2022 года MTS AI интегрировала ИИ-функцию расшифровки нежелательных звонков в сервис «Защитник» для абонентов МТС. В ноябре 2023 года MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов.

Meteum

В 2015 году «Яндекс» разработал технологию для прогноза погоды Meteum: она сочетает классические метеорологические модели и технологии машинного обучения. Это позволяет уточнить существующие модели и учесть локальные особенности, а следовательно — давать более точный прогноз. В 2021-м вышла версия Meteum 2.0 (она полагается не только на данные технических средств, но и на сигналы пользователей, а также использует новый метод машинного обучения CatBoost). «Яндекс» использует пять источников прогноза из национальных центров США, Канады, Японии и Европы, а также собственный прогноз, который компания рассчитывает на основе модели WRF (Weather Research and Forecasting; численная модель предсказания погоды, которая подходит как для прогнозирования состояния атмосферы, так и для научных исследований).