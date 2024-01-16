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Технологии и медиа ,  
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Apple допустила, что уберет измерение кислорода в крови из умных часов

Apple допустила, что уберет функцию измерения кислорода в крови из умных часов
Apple ведет судебный спор из-за патента с компанией Masimo, которая выпускает часы с такой же функцией. Производителю iPhone запретили импортировать свои устройства с ней, но пока рассматривается апелляция, продажи продолжаются
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей умных часов Series 9 и Ultra 2 из-за проблем с патентом, сообщает Bloomberg.

У производителя iPhone возник судебный спор с компанией Masimo из-за патента на технологию измерения уровня кислорода в крови — пульсоксиметрию. В октябре прошлого года Комиссия по международной торговле (ITC) постановила, что часы Apple нарушают патент Masimo. В итоге компания приостановила продажи этих устройств.

С 26 декабря вступил в силу запрет на импорт Series 9 и Ultra 2, однако Apple на следующий день подала апелляцию, что позволило ей возобновить продажи.

Тем не менее, Apple решила отказаться от использования технологии пульсоксиметрии, утверждают в Masimo. Она представила таможенному органу, который участвует в решении спора, информацию, что готова к редизайну и отказу от функции.

«Заявление Apple о том, что ее обновленные часы не оснащены пульсоксиметрией, является положительным шагом на пути к ответственности. Особенно важно, чтобы одна из крупнейших и наиболее влиятельных компаний в мире уважала права интеллектуальной собственности более мелких компаний и выполняла распоряжения ITC, когда ее уличили в нарушении», — заявили в Massimo.

Но, отмечает Bloomberg, это еще неокончательное решение, поскольку свой вердикт не вынес апелляционный суд. На время рассмотрения жалобы Apple продажи устройств с пульсоксиметрией могут быть разрешены, а срок может составить год и более.

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Фото:Thomas Kronsteiner / Getty Images

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На сайте Masimo говорится, что разработка ее технологии измерения уровня кислорода в крови начались в 1989 году, а шесть лет спустя она была представлена в Обществе технологий в анестезии. Компания выпустила свои медицинские часы W1 с этой функцией.

В ходе спора с Apple компания в суде сообщала, что производитель умных часов переманивала ее топ-менеджеров и других сотрудников перед тем, как представить свои устройства с пульсоксиметрией, пишет The New York Times. Свои первые часы с этой функцией компания представила в 2020 году.

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Apple умные часы кислород
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