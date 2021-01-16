СМИ узнали о планах Apple ввести подписку на подкасты

Сервис позволит Apple конкурировать с Amazon и Spotify. На фоне новостей акции последней упали на 7%

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Apple обсуждает запуск нового подписного сервиса, который будет взимать с клиентов плату за прослушивание подкастов. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники

Компания потенциально может предложить авторам возможность заработать больше денег, беря плату за отдельные подкасты, отмечает издание.

Информацию подтверждают собеседники Bloomberg. По их словам, сервис может быть запущен в текущем году.

Apple более десяти лет выступает ведущим дистрибьютором подкастов в США, предлагая этот контент бесплатно. Однако сейчас компания столкнулась с конкуренцией со стороны Spotify и Amazon, отмечает Bloomberg. На фоне новостей о запуске нового сервиса акции Spotify в пятницу, 15 января, упали более чем на 7%.