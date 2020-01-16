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В «Роскосмосе» предложили метод защиты от слежки со спутников-шпионов

Защититься от спутников-шпионов можно с помощью системы наземных станций, выдающих в эфир помехи на определенной частоте. Они смогут прервать передачу данных от спутников к аппаратам-ретрансляторам
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В научно-техническом журнале «Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы» появилась статья (*.pdf) специалистов предприятия «Российские космические системы» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), в которой описываются методы защиты от наблюдения за территорией из космоса. Первым на нее обратило внимание агентство «РИА Новости».

Авторы предлагают создать на поверхности планеты систему станций, создающих помехи, которые будут блокировать передачу данных от спутников-шпионов к аппаратам-ретрансляторам. Это позволит не допустить «несанкционированного наблюдения» за некоторыми районами страны тогда, когда спутник-шпион не может напрямую отправить информацию на землю.

Спутники могут передавать данные на наземные станции напрямую только тогда, когда находятся в зоне прямой радиовидимости. Когда связаться с Землей напрямую они не могут, данные передаются через специальные спутники-ретрансляторы, которые расположены на более высоких орбитах.

Для того чтобы заблокировать такую связь, необходимо вначале составить список всех находящихся на орбите потенциальных спутников-шпионов и траектории их полета. После этого будет возможно оценить промежуток времени, когда у них нет прямой связи с Землей и передача данных будет возможна только через ретрансляторы. На этом этапе должны включиться наземные станции радиоподавления. Они будут блокировать передачу данных через спутники-ретрансляторы.

Таким образом, для противодействия спутникам-шпионам нужно сформировать сеть наземных станций, разнесенных по разным районам планеты, которые будут создавать помехи. Время включения и тип помех каждой станции будет выбирать единый центр управления.

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В январе 2019 года российский Астрокосмический научный центр (АНЦ) сообщил, что в период с 2014-го по 2016 год на орбиту были запущены четыре американских спутника-шпиона по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP). «Они летают ниже и выше геостационарной орбиты, с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие спутники и объекты», — отметили в центре. В январе прошлого года они начали проводить активные маневры.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Роскосмос», спутники
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