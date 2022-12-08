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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс Навигатор» объяснил сбой проблемами с GPS

«Яндекс Навигатор» объяснил сбой в работе сервиса проблемами с GPS
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Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Проблемы в работе сервиса «Яндекс Навигатор» могут возникать из-за сбоя системе GPS, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

«Это не сбой в «Навигаторе». Как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах, не только «Яндекса», и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов», — сказали в пресс-службе. Сервис не расшифровывает сигнал, полученный со спутника, «готовая ошибочная координата» поступает в приложение с устройства самого пользователя, пояснили в компании.

Сообщения о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Навигатор» появились в четверг в телеграм-каналах, в том числе в канале «Московские новости». По его данным, навигатор неверно определяет расположение машин в центре города и путает Пушкинскую площадь с Якиманкой.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекса».

В начале ноября сбой произошел в работе другого сервиса «Яндекса» — «Яндекс Go» (доставка, аренда самокатов и такси). Пользователи видели сообщения об ошибке на сервере внутри приложения, а также о том, что «не удалось завершить операцию» при вызове такси. Впоследствии компания извинилась перед ними и обещала оказать партнерам «меры поддержки в связи с недоступностью сервиса».

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«Яндекс.Навигатор» сбой Яндекс GPS
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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