«Роскосмос» показал, как с орбиты выглядит первый снег в Москве. Видео

«Роскосмос» показал космическую съемку циклона, принесшего в Москву первый снег
Новости Москвы

Спутники «Роскосмоса» наблюдают за прохождением циклона, который принес в столицу первый снегопад. Госкорпорация показала столицу с высоты орбиты.

Снимки сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

В Москве выпал первый снег. Фоторепортаж
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В ночь на 15 ноября в Москве выпал первый снег, став одним из самых поздних за последние 40 лет. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, выпало около 20% месячной нормы осадков. К следующим выходным синоптик прогнозирует снегопад снова, а к концу ноября высота снежного покрова достигнет в среднем 3–8 см.

Днем ранее, 14 ноября, снегопад начался в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В субботу в городе также ожидаются осадки в виде снега.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что зима в российских регионах с вероятностью 65−68% будет холоднее, чем в прошлом году.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Роскосмос видео первый снег Москва погода в Москве

