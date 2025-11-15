В Москве выпал первый снег. Фоторепортаж

Первый снег выпал в Москве с опозданием на месяц

В Москве выпал первый снег. В этом году он пошел с опозданием: обычно он появляется в 20-х числах октября. Как столица встретила первый снег — в фотогалерее РБК

В Москве выпал первый снег. Он будет идти до 15:00 мск, жителей предупредили о гололедице и постепенном снижении температур.

Первый снег в Москве стал одним из самых поздних за последние 40 лет. В трети случаев он выпадал в столице с 19 по 29 октября, подсчитал РБК на основе данных архива Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных.