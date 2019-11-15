Главным редактором «Новой газеты» вновь избрали Дмитрия Муратова

За него проголосовали более 50% сотрудников издания. Два года назад Муратов заявлял, что больше не желает быть главным редактором

Дмитрий Муратов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главным редактором «Новой газеты» вновь избран Дмитрий Муратов, сообщается на сайте издания. Это стало ясно после проведенного тайного голосования.

Руководителя сотрудники издания выбирают голосованием с 2009 года. В соответствии с уставом редакции участвовать в нем могут только те, кто работает в «Новой газете». Муратов сумел заручиться поддержкой 51,7% журналистов газеты.

Помимо Муратова, на пост руководителя также претендовали предыдущий главный редактор издания Евгений Кожеуров и спецкор Илья Азар.

Муратов ранее руководил редакцией «Новой газеты» — с 1995 по 2017 год. В ноябре 2017 года Муратов сообщил, что оставляет пост руководителя издания. «22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок», — говорил он тогда.

В результате Муратов в 2017 году не участвовал в выборах, и победу одержал Кожеуров, который до этого 17 лет был генеральным директором «Новой газеты». Сам Муратов остался в издании в качестве редактора и председателя редакционного совета.