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Общество ,  
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Суды объяснили длящийся уже сутки сбой системы «Правосудие»

Проблемы в работе сайтов российских судов продолжаются уже более суток. Ответственность за сбои в работе взяли на себя хакеры BO Team. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что работы по восстановлению системы ведутся
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Официальные сайты и почтовые ящики судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» временно недоступны в связи с внеплановыми техническими работами, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Службой технической поддержки ГАС «Правосудие» ведутся работы по восстановлению работоспособности», — подчеркнула она.

Согласно данным сервисов Downdetector и Downradar, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту sudrf.ru (ГАС «Правосудие») с вечера 6 октября. Сбои в работе сайтов судов наблюдаются во всех российских регионах с доменом sudrf.ru, кроме некоторых районных судов Москвы с другим доменом.

Ответственность за сбои в работе ранее взяли на себя хакеры из проукраинской группировки BO Team.

ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке на онлайн-сервисы
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

Накануне, 7 октября, о «беспрецедентной» хакерской атаке на свои онлайн-сервисы сообщила ВГТРК. «Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — говорилось в сообщении.

В медиахолдинг ВГТРК входят каналы «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Россия РТР», «Карусель», радио «Маяк», «Вести FM», «Радио России», «Радио Культура», «Юность», а также портал «Вести.ru» и платформа «Смотрим».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
хакеры Украина суды взлом технические работы
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