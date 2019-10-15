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Google Play ограничил приложения для микрозаймов
В магазине Google нельзя размещать приложения, которые предлагают взять краткосрочные потребкредиты. В американской версии Google Play запрещены приложения, предлагающие кредиты с годовой ставкой, которая превышает 36%

Google Play запретил размещать приложения, предлагающие пользователям взять краткосрочные потребительские кредиты, которые необходимо погасить в течение 60 дней после выдачи. Соответствующий пункт появился в правилах сервиса, внимание на это обратила The Wall Street Journal.

Согласно правилам, в американской версии Google Play также запрещены приложения, которые предлагают потребкредиты с годовой процентной ставкой более 36%. Публикуемые там приложения должны содержать информацию о максимальной годовой процентной ставке, рассчитанную в соответствии с американским законом о прозрачности условий кредитования.

Правила касаются приложений, которые предлагают кредиты напрямую, ищут потенциальных клиентов либо помогают потребителям связаться со сторонними кредиторами.

WSJ пишет, что изменения были внесены в августе текущего года. Но СМИ обратили внимания на поправки только сейчас. «Правила для разработчиков в Google Play предназначены для защиты пользователей и обеспечения их безопасности, — сообщил газете представитель Google. — Мы расширили нашу политику в области финансовых услуг, чтобы защитить людей от персональных кредитов с обманными условиями».

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Микрозаймы фактически запрещены более чем в десяти американских штатах, где действует ограничение на предельный размер процентной ставки. На другие штаты запрет не распространяется.

В российской версии Google Play пока доступны приложения, позволяющие взять микрозаймы на срок менее 60 дней.

Как отмечает газета, пользователи Android по-прежнему могут воспользоваться веб-браузерами для управления кредитами под высокие проценты либо загрузить приложения, не принадлежащие Google. Сама корпорация не рекомендует пользоваться подобными приложениями по соображениям безопасности.

Правозащитники положительно оценили решение Google и заявили о намерении добиться аналогичных действий от Apple. По словам представителя корпорации, Apple периодически пересматривает свои рекомендации в App Store, чтобы «решать новые или возникающие проблемы, которые затрагивают наших клиентов», но не обсуждает свою политику в отношении приложений, предлагающих взять потребкредиты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Google Play, микрозаймы
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