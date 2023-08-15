На Украине предложили декриминализовать изготовление порнографии

В Верховной раде назвали «абсурдной» ситуацию, при которой OnlyFans платит налоги в бюджет, а блогеров с этой платформы сажают в тюрьму. Действующий закон предусматривает наказание за изготовление порнографии сроком до 12 лет

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В Верховную раду Украины внесут законопроект о декриминализации изготовления, сбыта и распространения порнографии, передает УНИАН. Документ подготовила рабочая группа украинского парламента, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Статья 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По словам Бужанского, часть граждан Украины выступают за декриминализацию 301 статьи. Он заявил о случаях, когда полицейские «охотятся» за людьми, которые создают аккаунты на сервисе OnlyFans (платформа для распространения эротического контента по платной подписке), «снимают» с них деньги или сажают в тюрьму.

Деятельность блогеров в OnlyFans депутат назвал «ерундой, не проносящей никому вред», а 301 статью порождающей злоупотребления служебным положением со стороны правоохранительных органов.

Бужанский считает сложившуюся вокруг OnlyFans ситуацию «абсурдной». Депутат сообщил, что платформа платит налоги в украинский бюджет (с 2022 года в стране действует так называемый «налог на Google», он обязывает международные интернет-компании уплачивать на Украине НДС в размере 20%), а людей, которые ею пользуются, сажают в тюрьму.

По слова Бужанского, рабочая группа в Верховной раде работала над законопроектом с февраля и учла важность не снимать ответственность за такие преступления как насилие, детскую порнографию (ответственность за ее изготовление и распространение предусмотрена другой статьей — 301-1 УК Украины), несанкционированное распространение личных фото и видео, торговлю людьми.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк в мае сообщал, что с начала 2023 года от сервиса OnlyFans в бюджет Украины в виде «налога на Google» поступило $620 тыс. УНИАН пишет, что сумма с начала года составила 23 млн гривен (около 60,3 млн руб.).