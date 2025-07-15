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Технологии и медиа ,  
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FT узнала, почему Яккарино уволилась с поста гендиректора X

FT: Маск и экс-гендиректор X Яккарино не смогли найти общий язык
Экс-гендиректор Х Яккарино, которая в июле заявила об отставке, не смогла найти с владельцем соцсети Маском общий язык, пишет FT. Причины разногласий — вопросы стиля коммуникаций и безопасности контента
Линда Яккарино
Линда Яккарино (Фото: IMAGO/DeeCee Carter / Global Look Press)

Бывший генеральный директор соцсети X Линда Яккарино не смогла найти общий язык с владельцем соцсети Илоном Маском, и это отразилось на их сотрудничестве, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

9 июля Яккарино сообщила, что после «двух невероятных лет работы» покидает должность, которую получила весной 2023 года. В своем заявлении она поблагодарила Маска за то, что он доверил ей «защиту свободы слова».

Однако, сообщили источники FT, Маск в последнее время начал оказывать большее давление на Яккарино, и они «не смогли найти общий язык».

Разногласия возникали по нескольким вопросам. Речь идет, в частности, о финансовых вопросах: Маск считал, что Яккарино не была полностью прозрачна в отношении состояния компании перед рекламодателями и приукрашивала реальность. Предприниматель был также недоволен некоторыми сделками гендиректора Х, в частности, с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном, которая закончилась скандалом.

Кроме того, были расхождения во взглядах на вопросы безопасности. Яккарино считала, что Маск уделяет недостаточно внимания вопросу безопасности детей и контролю контента. Разногласия касались и стиля коммуникации: Маск предпочитал более прямой и «искренний» стиль общения, а Яккарино — более «блестящий, яркий», характерный для рекламного бизнеса.

Один из источников газеты заявил, что отношения между Маском и Яккарино особенно ухудшились в последние три месяца. По его словам, гендиректор Х «попыталась оседлать тигра, но ее сбросили».

В мае The Wall Street Journal писала, что основанная Маском Tesla ищет нового гендиректора — в связи с падением прибыли и цен на акции члены совета директоров сказали Маску, что «нужно проводить больше времени» за делами компании.

Линда Яккарино — американский предприниматель, специалист в сфере коммуникаций, председатель отдела глобальной рекламы в мультимедиа компании NBCUniversal. В 2018 году Трамп, будучи президентом США, назначил Яккарино членом Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. В 2021 году Яккарино стала председателем совета директоров Совета по рекламе, в частности, сотрудничала с администрацией Байдена в 2021 году по кампании вакцины против коронавируса — с участием папы Франциска.

Весной 2023 года Маск назначил Яккарино на должность генерального директора X, которую он в 2022 году купил за $44 млрд — как Twitter.

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