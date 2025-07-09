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Пришедшая на пост гендиректора X при Маске уволилась

Пришедшая при Маске гендиректор X Яккарино уволилась
Гендиректор платформы X объявила о своем уходе. Она не озвучила причину своего решения. Линда Яккарино возглавила X весной 2023 года — за это время компания не раз столкнулась со скандалами и финансовыми трудностями
Линда Яккарино
Линда Яккарино (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Генеральный директор компании X Corp. Линда Яккарино сообщила, что после «двух невероятных лет работы» покидает должность. В своем заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter), Яккарино выразила благодарность владельцу платформы, бизнесмену Илону Маску за то, что он доверил ей «защиту свободы слова».

Планов на будущее и причину ухода из компании она не озвучила.

При этом Яккарино отметила свои и общие достижения за время на посту — «исторический поворот бизнеса» и приоритетное внимание безопасности пользователей, особенно детей, восстановление доверия рекламодателей.

«X — это действительно цифровая ратуша... и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы не смогли бы этого достичь без поддержки наших пользователей, деловых партнеров и самой инновационной команды в мире», — написала Яккарино.

В мае The Wall Street Journal писала, что основанная Маском Tesla ищет нового гендиректора — в связи с падением прибыли и цен на акции члены совета директоров сказали Маску, что «нужно проводить больше времени» за делами компании. С приходом в США к власти Дональда Трампа после прошлогодних выборов бизнесмен занял в правительстве пост главы Департамента госэффективности (DOGE). В апреле Маск и Трамп пришли к выводу, что «скоро настанет время вернуться» каждому к своим делам.

В июне Маск поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца. Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за этой инициативы. Он пригрозил создать собственную партию «Америка» на следующий день, после того как документ будет принят. В ночь на 5 июля Трамп подписал законопроект.

Линда Яккарино — американский предприниматель, специалист в сфере коммуникаций, председатель отдела глобальной рекламы в мультимедиа компании NBCUniversal. В 2018 году Трамп, будучи президентом США, назначил Яккарино членом Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. В 2021 году Яккарино стала председателем совета директоров Совета по рекламе, в частности, сотрудничала с администрацией Байдена в 2021 году по кампании вакцины против коронавируса — с участием папы Франциска.

Весной 2023 года Маск назначил Яккарино на должность генерального директора X, которую он в 2022 году купил за $44 млрд — как Twitter.

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Осенью 2023 года Яккарино отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими. До этого друзья и коллеги менеджера призывали ее покинуть должность, чтобы сохранить репутацию.

В прошлом году FT сообщила о перестановках в руководстве X из-за давления Маска — так, Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций Джо Бенарроха, который заранее не уведомил клиентов об обновлении политики платформы.

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