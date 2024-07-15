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Технологии и медиа ,  
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В России произошел сбой в работе Xiaomi

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России произошел сбой в работе гаджетов Xiaomi, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Большинство жалоб поступает из Московского региона (29%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (10%), Краснодарского края (4%), Свердловской и Нижегородской областей (по 3%).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай Россия сбой Xiaomi
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