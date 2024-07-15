В России произошел сбой в работе Xiaomi
В России произошел сбой в работе гаджетов Xiaomi, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Большинство жалоб поступает из Московского региона (29%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (10%), Краснодарского края (4%), Свердловской и Нижегородской областей (по 3%).
Материал дополняется
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации