Космонавту Вагнеру присвоили звание Героя России

Иван Вагнер летал в космос один раз в апреле 2020 года и провел там 195 дней

Иван Вагнер (Фото: gctc.ru)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Ивану Вагнеру. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Вагнеру Ивану Викторовичу», — говорится в сообщении.

Космонавту также присвоили почетное звание летчика-космонавта России.

Иван Вагнер совершил один космический полет 9 апреля 2020 года на пилотируемом корабле «Союз МС-16». Продолжительность полета составила 195 суток 18 часов 49 минут. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории Казахстана юго-восточнее города Джезказган 22 октября.

Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. С 2002 по 2008 год он обучался в Балтийском государственном техническом университете Военмех им. Д.Ф. Устинова. Он получил степень магистра техники и технологии по направлению «авиа- и ракетостроение».

С ноября 2010 года Вагнер приступил к подготовке в качестве кандидата в космонавты-испытатели на базе ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина». В январе 2011 года его перевели в отряд космонавтов «Роскосмоса».

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В День космонавтики, 12 апреля, Путин присвоил звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву.

В ходе своей первой космической экспедиции он совершил два выхода в открытый космос, в том числе провел сложнейшее обследование внешней поверхности корабля, отметил глава государства.