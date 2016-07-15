В приложение «ВКонтакте» для iPhone вернется музыка

Mail.Ru Group заключила договор с последним крупным музыкальным мэйджором. Для социальной сети «ВКонтакте» это означает возвращение музыки в приложение для устройств на iOS, которой там не было с февраля 2015 года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Mail.Ru Group, United Music Agency (UMA) и Universal Music Group (UMG) подписали соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента UMG, говорится в сообщении интернет-холдинга. По условиям соглашения Mail.Ru Group теперь может использовать контент правообладателя на всех своих онлайн-площадках, в частности соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Таким образом, в мобильные приложения крупнейшей российский соцсети «ВКонтакте» на базе операционной системы iOS вернется музыка: в феврале 2015 года Apple удалила приложение соцсети из AppStore за нарушение авторских прав, после чего «ВКонтакте» пришлось удалить из него музыкальный раздел, чтобы вернуться в магазин.

Помимо соглашения о лицензировании музыки «ВКонтакте» и Universal Music подписали мировое соглашение по урегулированию ранее незавершенных судебных исков. Для соцсети это означает окончание многолетних судебных споров с правообладателями. В апреле этого года «ВКонтакте» подписала аналогичное мировое соглашение и соглашение о сотрудничестве с Warner Music, а летом 2015 года — с Sony Music. Все три студии подавали крупнейшие иски против социальной сети в связи с нелегальным использованием принадлежащих им композиций весной 2014 года. Общая сумма претензий за нарушение прав на фонограммы от трех мейджоров составляла 51 млн руб.

Генеральный директор «ВКонтакте» Борис Добродеев назвал подписание соглашения с Universal Music «историческим моментом», когда конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество приходит на смену спорам со звукозаписывающими компаниями, приводятся в сообщении его слова. Соцсеть представила первое приложение с легальной музыкой для мобильных устройств на операционной системе iOS от Apple «Музыка ВКонтакте» еще в апреле 2016 года. Из функционала приложения пока не понятно, какова будет стоимость подписки для пользователей. Ранее близкий к акционерам «ВКонтакте» собеседник «Ведомостей» уточнял, что ценник будет «существенно ниже» рыночного. К примеру, подписка на сервис Apple Music обходится пользователям в 169 руб. в месяц (после пробного трехмесячного периода), на Google Play Music — 159 руб. в месяц.

«В рамках сотрудничества Mail.Ru Group с мейджорами входящие в холдинг социальные сети будут тестировать различные модели монетизации», — отмечается в сообщении холдинга. Соглашение с Universal Music распространяется также на «Одноклассники» и «Мой мир». ​Соглашение подразумевает лицензирование не только аудио-, но и видеоконтента. Сколько Mail.Ru Group заплатила правообладателям за возможность «легализовать» свои площадки, в холдинге и «ВКонтакте» не раскрывают.

Сумма контракта Mail.Ru Group и Universal не раскрывается. Источники газеты «Ведомости» ранее рассказывали, что она составит около $8 млн за три года: таков объем минимальных гарантий, которые правообладатель получает за сам факт использования музыки. Всей тройке музыкальных мэйджоров интернет-холдинг может платить по $7 млн в год, при том что сами контракты рассчитаны на три года, писали «Ведомости». Также лицензионные контракты подразумевают разделение доходов — в случае если Mail.Ru Group будет зарабатывать на рекламе или на подписной модели. ​