Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»
Компания Netflix анонсировала выход второго сезона южнокорейского сериала в жанре выживания «Игра в кальмара», выпустив 10-секундный ролик.
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! «Игра в кальмара» официально возвращается ко 2 сезону!», — говорится в публикации компании в Twitter.
Netflix также опубликовал обращение Хван Дон Хека, режиссера и сценариста шоу «Игра в кальмара», в котором он подтвердил работу над продолжением сериала, а также поделился некоторыми новыми деталями.
В руководстве Netflix еще в январе подтвердили, что «Игра в кальмара» получит второй сезон. Дон Хек в интервью Vanity Fair в мае говорил, что продолжение стоит ожидать не раньше конца 2023 года.
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября прошлого года. В девяти эпизодах сериала рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем. Победитель игры получает 45,6 млрд вон (примерно $38,5 млн). Формат игры подразумевает столкновение большого числа персонажей на ограниченной территории, которые преодолевают испытания до тех пор, пока в игре не останется один человек. Остальных участников, которые не справились с заданиями или нарушили правила, организаторы убивают.
Менее чем за месяц с премьеры сериала его посмотрели 111 млн человек. Он стал самым просматриваемым проектом сервиса за 2021 год — в 90 странах мира «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix, а в России сериал шесть недель занимал первую строчку в топ-10 на Netflix.
Директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить сериал на предмет опасности для детей. По ее словам, организация получила несколько обращений от родителей в связи с выходом «Игры в кальмара». В ответ в Роскомнадзоре напомнили, что в России сериал имеет возрастную маркировку «18+» и поэтому не предназначен для просмотра детской аудиторией.