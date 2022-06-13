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Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Компания Netflix анонсировала выход второго сезона южнокорейского сериала в жанре выживания «Игра в кальмара», выпустив 10-секундный ролик.

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! «Игра в кальмара» официально возвращается ко 2 сезону!», — говорится в публикации компании в Twitter.

Netflix также опубликовал обращение Хван Дон Хека, режиссера и сценариста шоу «Игра в кальмара», в котором он подтвердил работу над продолжением сериала, а также поделился некоторыми новыми деталями.

В руководстве Netflix еще в январе подтвердили, что «Игра в кальмара» получит второй сезон. Дон Хек в интервью Vanity Fair в мае говорил, что продолжение стоит ожидать не раньше конца 2023 года.

От маникюра до футбола: как «Игра в кальмара» захватила разные страны
Фотогалерея 

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября прошлого года. В девяти эпизодах сериала рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем. Победитель игры получает 45,6 млрд вон (примерно $38,5 млн). Формат игры подразумевает столкновение большого числа персонажей на ограниченной территории, которые преодолевают испытания до тех пор, пока в игре не останется один человек. Остальных участников, которые не справились с заданиями или нарушили правила, организаторы убивают.

Менее чем за месяц с премьеры сериала его посмотрели 111 млн человек. Он стал самым просматриваемым проектом сервиса за 2021 год — в 90 странах мира «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix, а в России сериал шесть недель занимал первую строчку в топ-10 на Netflix.

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Директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала проверить сериал на предмет опасности для детей. По ее словам, организация получила несколько обращений от родителей в связи с выходом «Игры в кальмара». В ответ в Роскомнадзоре напомнили, что в России сериал имеет возрастную маркировку «18+» и поэтому не предназначен для просмотра детской аудиторией.

Теги
Игра в кальмара Netflix анонс
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