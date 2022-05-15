Азербайджан и Казахстан допустили сотрудничество по созданию спутников
Азербайджан и Казахстан не исключают сотрудничества в сфере создания спутниковой группировки, сообщает агентство Trend со ссылкой на начальника управления международного сотрудничества компании «Казкосмос» Рустама Абдрахманова.
Он напомнил, что «Азеркосмос» и «Казкосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли.
«В то же время рассматриваются возможности сотрудничества в области совместного создания спутниковой группировки и обмена опытом в космической сфере», — сказал Абдрахманов.
В пятницу, 13 мая, азербайджанское космическое агентство подписало меморандум о сотрудничестве с «Узбеккосмосом». В документе говорилось, что стороны намерены реализовывать проекты по космическому мониторингу, а также проекты, связанные с космическими технологиями, заниматься подготовкой и переподготовкой квалификации кадров для развития космической отрасли в двух странах.
Кроме того, Баку и Ташкент договорились проработать идеи по подготовке к заседанию межправительственной комиссии двух стран, которая запланирована на сентябрь этого года.
В июне 2006 года с космодрома Байконур был запущен первый казахский телекоммуникационный спутник KazSat. Запуск был произведен с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с разгонным блоком ДМ-3. За пуском наблюдали президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, занимавший тогда должность главы государства.
В феврале 2013 года Азербайджан вывел на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник Azerspace-1, через год республика отправила на орбиту спутник для дистанционного наблюдения за Землей. В 2018 году был запущен третий азербайджанский спутник Azerspace-2.