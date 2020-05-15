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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

Общие потери жертв фишинговых схем, которые мошенники применяют на сервисах объявлений Avito и «Юла», достигают 1 млн руб. в день, предупредили эксперты BI.ZONE
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жертвами новой схемы обмана, которую эксплуатируют злоумышленники, становятся пользователи популярных сервисов размещения объявлений Avito и «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе специализирующейся на кибербезопасности компании BI.ZONE, который поступил в РБК.

Мошенническая схема реализуется через фишинговые сайты. Для завлечения на них на Avito или «Юле» размещаются объявления о продаже товаров с привлекательной низкой ценой. Когда покупатель откликается, «продавец» сообщает, что находится в другом городе, и предлагает оформить доставку. После этого пользователя направляют на фишинговый ресурс, копирующий внешний вид легального, где и происходит оплата. Если пользователь не заметил подмены и оплатил товар, мошенники удаляют аккаунт и не выходят больше на связь с покупателем.

«В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тыс. руб., а общие потери жертв достигают 1 млн ежедневно. Существуют также каналы, которые занимаются «рекрутингом» мошенников для реализации данной схемы, — один из таких каналов насчитывает 13,5 тыс. участников», — уточнили в компании.

Уличных преступлений стало меньше на фоне резкого роста киберпреступности
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Массовость атак достигается также за счет автоматизации с помощью Telegram-бота, у которого множество функций. «Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он утверждает, что это необходимо для совершения покупки, и каждый раз проверять страницы на наличие признаков фишинга», — прокомментировал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE.

23 апреля МВД сообщило, что в первом квартале 2020 года, когда в России началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, в стране сократилось число преступлений, совершаемых в общественных местах. Число преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах снизилось сразу на 3,3% (до 84,3 тыс.).

Однако в то же время МВД зафиксировало резкий рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть либо через интернет, либо с использованием средств мобильной связи. За первые три месяца 2020 года их выявлено 101,5 тыс., почти вдвое (на 83,9%) больше, чем в первом квартале 2019 года. В общем объеме преступности их доля выросла в годовом исчислении с 11,2 до 19,9%.

По данным МВД, 78%, или 79,2 тыс., таких преступлений было совершено путем кражи или мошенничества (+92,1% к показателю января—марта 2019 года), а еще 9,7%, или 9,9 тыс., — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (+67,2%).
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: кибермошенники, безопасность, интернет-сервисы
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