Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

Общие потери жертв фишинговых схем, которые мошенники применяют на сервисах объявлений Avito и «Юла», достигают 1 млн руб. в день, предупредили эксперты BI.ZONE

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жертвами новой схемы обмана, которую эксплуатируют злоумышленники, становятся пользователи популярных сервисов размещения объявлений Avito и «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе специализирующейся на кибербезопасности компании BI.ZONE, который поступил в РБК.

Мошенническая схема реализуется через фишинговые сайты. Для завлечения на них на Avito или «Юле» размещаются объявления о продаже товаров с привлекательной низкой ценой. Когда покупатель откликается, «продавец» сообщает, что находится в другом городе, и предлагает оформить доставку. После этого пользователя направляют на фишинговый ресурс, копирующий внешний вид легального, где и происходит оплата. Если пользователь не заметил подмены и оплатил товар, мошенники удаляют аккаунт и не выходят больше на связь с покупателем.

«В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тыс. руб., а общие потери жертв достигают 1 млн ежедневно. Существуют также каналы, которые занимаются «рекрутингом» мошенников для реализации данной схемы, — один из таких каналов насчитывает 13,5 тыс. участников», — уточнили в компании.

Массовость атак достигается также за счет автоматизации с помощью Telegram-бота, у которого множество функций. «Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он утверждает, что это необходимо для совершения покупки, и каждый раз проверять страницы на наличие признаков фишинга», — прокомментировал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE.