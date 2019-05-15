ФАС рассмотрит жалобу на софт для подачи чиновниками деклараций о доходах

С жалобой в ФАС из-за софта, который чиновники используют для подачи справок о доходах, обратился депутат из Подмосковья. ПО работает только на Windows, это противоречит цели обеспечить информационную безопасность, утверждает он

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В конце апреля депутат городского округа Шатура Игорь Воронин пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на программное обеспечение «Справки БК», с помощью которого чиновники обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе, рассказал РБК сам депутат. Представитель пресс-службы ФАС сообщил, что служба приняла к рассмотрению жалобу и рассмотрит ее в установленные законом сроки.

Для заполнения деклараций чиновники должны использовать конкретное программное обеспечение — «Справки БК», ссылка на скачивание которого размещена на официальном сайте президента России, отметил Воронин в своей жалобе (копия есть у РБК). Согласно указу президента «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты», такой документ может заполняться собственноручно или с использованием специализированного софта. В действительности «выбор у чиновников отсутствует», написал депутат, механизм передачи сведений изначально ориентирован на использование «Справки БК». До недавнего времени депутат мог подавать сведения на бумажных листах, с прошлого года появилось требование заполнять сведения в таблице Excel, с этого — в программе «Справки БК», пояснил РБК Воронин.

Но для работы данного программного обеспечения необходима операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 или выше, а также программа Net Framework 3.5 или 4.5, говорится в описании ПО на сайте Кремля. Разработчиком этих двух продуктов является американская Microsoft. «Таким образом, все государственные и муниципальные служащие, а также другие лица, обеспечивающие функционирование государства, обязаны работать только на компьютерах с операционной системой Windows, соответственно, и с аппаратной частью только иностранного производства. Именно это необходимо для подачи сведений о своих доходах, расходах, семье и прочих, не менее важных персональных данных», — говорится в обращении Воронина. Использование программы «Справки БК» «идет вразрез» с положениями стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030 годы, по которой для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры необходимо заменить иностранное оборудование и софт российскими аналогами и таким образом «обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность», указал депутат.