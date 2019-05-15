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Технологии и медиа ,  
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ФАС рассмотрит жалобу на софт для подачи чиновниками деклараций о доходах
С жалобой в ФАС из-за софта, который чиновники используют для подачи справок о доходах, обратился депутат из Подмосковья. ПО работает только на Windows, это противоречит цели обеспечить информационную безопасность, утверждает он
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В конце апреля депутат городского округа Шатура Игорь Воронин пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на программное обеспечение «Справки БК», с помощью которого чиновники обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе, рассказал РБК сам депутат. Представитель пресс-службы ФАС сообщил, что служба приняла к рассмотрению жалобу и рассмотрит ее в установленные законом сроки.

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Для заполнения деклараций чиновники должны использовать конкретное программное обеспечение — «Справки БК», ссылка на скачивание которого размещена на официальном сайте президента России, отметил Воронин в своей жалобе (копия есть у РБК). Согласно указу президента «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты», такой документ может заполняться собственноручно или с использованием специализированного софта. В действительности «выбор у чиновников отсутствует», написал депутат, механизм передачи сведений изначально ориентирован на использование «Справки БК». До недавнего времени депутат мог подавать сведения на бумажных листах, с прошлого года появилось требование заполнять сведения в таблице Excel, с этого — в программе «Справки БК», пояснил РБК Воронин.

Но для работы данного программного обеспечения необходима операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 или выше, а также программа Net Framework 3.5 или 4.5, говорится в описании ПО на сайте Кремля. Разработчиком этих двух продуктов является американская Microsoft. «Таким образом, все государственные и муниципальные служащие, а также другие лица, обеспечивающие функционирование государства, обязаны работать только на компьютерах с операционной системой Windows, соответственно, и с аппаратной частью только иностранного производства. Именно это необходимо для подачи сведений о своих доходах, расходах, семье и прочих, не менее важных персональных данных», — говорится в обращении Воронина. Использование программы «Справки БК» «идет вразрез» с положениями стратегии развития информационного общества в России на 2017–2030 годы, по которой для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры необходимо заменить иностранное оборудование и софт российскими аналогами и таким образом «обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность», указал депутат.

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Использование программы «Справки БК» с 2017 года стало обязательным для судей и тех, кто претендует на эту должность, согласно указу президента «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы». На других чиновников требование распространилось с 1 января 2019 года. Так, с помощью программы справку должны заполнять федеральные, региональные и муниципальные депутаты и чиновники, служащие компаний с госучастием, Пенсионного фонда, Фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования, члены совета директоров и сотрудники Центрального банка и др.

Руководитель антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Николай Вознесенский отметил, что ФАС в любом случае не сможет отменить или подвергнуть сомнению норму из указа президента. «Тот факт, что обращение было принято к рассмотрению, не означает, что оно будет удовлетворено. В данной ситуации антимонопольная служба может решить проблему только через разработчика, а именно, предложить ему сделать версию программы, которую можно использовать с другими операционными системами», — указал он.

В указе об использовании «Справки БК», а также в описании программы на сайте Кремля нет информации, кто является ее разработчиком. В соответствующем разделе самой программы указано, что это специальное программное обеспечение, которое было разработано по заказу Федеральной службы охраны на базе лицензии Apache — свободного программного обеспечения. Помощь в развитии этого софта оказывает Apache Software Foundation — зарегистрированный в штате Делавэр (США) фонд, который существует на пожертвования от частных лиц и корпораций.

Авторы: Евгения Баленко, Мария Коломыченко
Теги: Федеральная антимонопольная служба, декларации о доходах ..., декларации чиновников, Microsoft
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