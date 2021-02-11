Общество , 11 фев, 12:29
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Минцифры предложило уточнить порядок включения программ в реестр ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления, согласно которому будет предусмотрена оптимизация порядка включения в реестр отечественного программного обеспечения. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
«Изменения позволят вдвое сократить срок рассмотрения заявок, а также исключить риск включения в реестр продуктов, принадлежащих иностранным компаниям», — говорится в сообщении.
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