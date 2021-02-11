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ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

АКОРТ исключила проблемы с поставками бананов в Россию

СМИ узнали о покупке самого дорого дома во Флориде «загадочным русским»

Минцифры предложило уточнить порядок включения программ в реестр ПО

Японский клуб выкупил у ЦСКА арендованного футболиста

Идеи для перекусов: как не быть голодным и оставаться в форме

СК сообщил о допросе женщины, заявившей о смерти детей в Ставрополе

ЕС попросил разработчиков вакцин изучить их влияние на новые штаммы COVID

В МИД отвергли концепцию «ограниченной ядерной войны»

Burger King объяснил «сотни исков» от контрагентов

Японский телеканал купил сериал «Шерлок в России»

«Программный Продукт» вошел в состав учредителей разработчика RuSIEM

Парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными на два дня

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