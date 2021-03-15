СМИ узнали о новых планах властей по российским поисковикам и смартфонам

Минцифры готовит постановление, которым планируется обязать производителей телефонов ставить отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузер. Пока они могут только предлагать поисковики на выбор при активации устройства

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Власти планируют обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать отечественные поисковые системы по умолчанию в браузере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Минцифры, по их сведениям, планирует подготовить к апрелю соответствующее постановление правительства.

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В текущей версии закона о предустановке программного обеспечения производители могут предлагать определенные сервисы на выбор при активации устройства. Пользователи при этом могут пропустить их установку. В готовящемся постановлении, пишет газета, будет говориться о том, что отечественный поисковик должен быть установлен по умолчанию уже в браузере.

Таким образом власти хотят выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, утверждает издание, ссылаясь на одного из собеседников. По его словам, речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».