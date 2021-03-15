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СМИ узнали о новых планах властей по российским поисковикам и смартфонам

Минцифры готовит постановление, которым планируется обязать производителей телефонов ставить отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузер. Пока они могут только предлагать поисковики на выбор при активации устройства
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Власти планируют обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать отечественные поисковые системы по умолчанию в браузере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Минцифры, по их сведениям, планирует подготовить к апрелю соответствующее постановление правительства.

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В текущей версии закона о предустановке программного обеспечения производители могут предлагать определенные сервисы на выбор при активации устройства. Пользователи при этом могут пропустить их установку. В готовящемся постановлении, пишет газета, будет говориться о том, что отечественный поисковик должен быть установлен по умолчанию уже в браузере.

Таким образом власти хотят выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, утверждает издание, ссылаясь на одного из собеседников. По его словам, речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса».

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Фото:Justin Lane / EPA / ТАСС

В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что с 1 июля у пользователей в России будет возможность «использования российской поисковой системы по умолчанию», порядок выбора установит правительство.

В «Яндексе» сообщили, что не видели заключительную версию постановления. «Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы», — заявили в компании.

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Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что если инициатива властей будет реализована, доходы Google снизятся и корпорация может поменять стратегию работы на российском рынке, например, пересмотреть соглашения с производителями смартфонов.

С 1 апреля вступят в силу правила, обязывающие производителей предустанавливать российские приложения на планшеты и смартфоны. Согласно утвержденным правилам, обязательными будут 16 сервисов, в том числе браузеры, поисковики, соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, новостные агрегаторы, приложение «Госуслуги».

Поправки о предустановке российского софта были приняты в декабре 2019 года. Изначально они должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, однако сначала этот срок перенесли на 1 января 2021 года, а затем — на апрель.

Автор
Мария Лисицына
Минцифры ПО софт поисковик по умолчанию интернет-поисковики
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