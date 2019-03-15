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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Акимов не согласился с Минкомсвязью по поводу единого оператора 5G
За такой вариант выступала Минкомсвязь. Но операторы связи высказывали опасения: это может негативно сказаться на устойчивости сети и рыночной конкуренции. Теперь в кабмине говорят, что в приоритете конкурентная модель
Максим Акимов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Позиция правительства по вопросу создания сети связи пятого поколения в России «довольно простая», заявил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС. По его словам, создание единого инфраструктурного оператора «не является приоритетным вариантом».

«Предпочтение отдается конкурентной модели, мы бы хотели развивать этот рынок в том же ключе, в котором развивались другие поколения мобильной связи, когда присутствовали все операторы, которые пожелали», — сказал зампред правительства.

За создание единого оператора, как писал накануне РБК, выступает Минкомсвязь. Ведомство считает, что это единственный вариант для развития сети в условиях дефицита частот. Под оператором Минкомсвязь предлагает понимать консорциум, в который войдут операторы связи и поставщики оборудования.

Видео: РБК

Однако на потенциальные проблемы такого сценария обращали внимание операторы, в частности МТС и «ВымпелКом», указывая на риски для устойчивости сети и для конкуренции. В МТС сообщили, что поддерживают идею с консорциумом мобильных операторов, но он должен обеспечить возможности развернуть сети пятого поколения в условиях ограниченного спектра частот. В «ВымпелКоме» назвали единого оператора не отвечающим требованиям рынка. Его создание может привести к большим затратам на развертывание сетей 5G, подчеркивали в компании.

В конце декабря Госкомиссия по радиочастотам выделила необходимые для 5G частоты: это диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27,1–​27,5 ГГц. Они оказались уже, чем диапазоны, указанные в проекте решения. Проблема заключалась в том, что на некоторых из частот уже работают силовые ведомства, включая Министерство обороны.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: 5G, сотовая связь
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