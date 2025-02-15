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Разработчик ChatGPT отказал Маску покупке контролирующей организации

OpenAI отказала Маску в выкупе контроля над компанией за $97,4 млрд
Маск при поддержке инвесторов хотел купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию за $97,4 млрд, однако совет директоров корпорации отказал ему в этом

Совет директоров OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, отказал предпринимателю Илону Маску в покупке некоммерческой организации, контролирующей корпорацию, за $97,4 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление совета директоров.

«OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить работу конкурентов», — заявил от имени совета директоров Брет Тейлор, председатель OpenAI.

Консорциум инвесторов во главе с Маском подал заявку в совет директоров OpenAI на приобретение контролирующей ее деятельность некоммерческой организации в середине февраля. Руководство компании неформально отвергло это предложение: так, глава OpenAI Сэм Альтман ответил в соцсети X: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите». Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и переименовал его в X.

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Бизнес
Илон Маск

Маск, соучредитель OpenAI (покинул совет директоров компании в 2018 году), не согласился с ее переходом к коммерческой деятельности. Он подал в суд на OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом.

«Пришло время для OpenAI вернуться к открытому исходному коду», — заявлял Маск.

Маск собирался купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию при поддержке своего ИИ-стартапа X.AI. (основан в марте 2023 года) и нескольких инвесторов, в том числе Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC и др.

В январе адвокат бизнесмена Марк Тоберофф направил письмо генеральным прокурорам Калифорнии, где базируется OpenAI, и Делавэра, где она зарегистрирована, с просьбой провести аукцион по продаже доли. OpenAI назвала юридические претензии Маска безосновательными. В декабре компания опубликовала документы, по которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но ушел, потому что не мог получить над ней контроль.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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