«Дочка» Сбербанка решила стать партнером Amazon на облачном рынке

До сих пор маркетплейс работал для внутреннего пользования Сбербанка и отдельных его клиентов, с 15 февраля площадка станет доступной для всех желающих.

Гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что компания договаривается о сотрудничестве с Amazon. «Мы обсуждаем сотрудничество с разными партнерами, в том числе и международными», — сообщил РБК Сорокоумов.

По словам источника РБК на рынке облачных услуг, SberCloud и AWS будут сотрудничать не напрямую из-за риска санкций (Сбербанк находится под секторальными санкциями США, а также упоминался в прежней версии законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», DASKA).

В конце января российская дистрибьюторская компания OCS Distribution объявила, что стала партнером AWS на территории России; эта компания может выступить партнером SberCloud. Представитель OCS сказал, что компания «на данный момент не может прокомментировать вопросы, связанные со SberCloud». Он, однако, пояснил, что для сотрудничества с AWS необходимо заключать соглашение с одним из партнеров американской компании в России.

Облачные перспективы

По оценке iKS-Consulting, в 2018 году российский рынок облачных услуг в России вырос на 25% по сравнению с 2017 годом, до 68,4 млрд руб. Основной объем рынка — до 70% — приходился на сегмент Software as a Service (SaaS, программное обеспечение, которое работает в облаке, пользователи получают к нему доступ через интернет). Аналитики указывали, что Россия стала экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., в сегменте SaaS. В выручке сегмента Infrastructure as a Service (IaaS, серверы, хранилища данных, сети, операционные системы в облаке, которые клиенты используют для разворачивания и запуска собственных программных решений) доля зарубежных заказчиков составляла 2,2%, или 380 млн руб.

«Сбербанк начал активно инвестировать в облачную инфраструктуру четыре года назад, но глобально этот рынок начал развиваться в 2006 году, когда компания Amazon вывела на американский рынок свою первую платформу с облачными сервисами, — отметил Сорокоумов. — В последние пять лет российский рынок облачных услуг растет более чем на 30% ежегодно. В России доля облачных сервисов в структуре потребления ИT составляет только 4%, а за рубежом сейчас эта цифра примерно в десять раз больше».

Среди потенциальных клиентов он назвал в первую очередь​ ретейлеров. «Это высококонкурентный и технологичный сектор, которому постоянно необходимо внедрять инновации, ускорять вывод новых продуктов и проводить анализ больших массивов данных. Также им нужны разные мощности обработки данных в разный период: больше — в период сезонных распродаж. Облако позволяет масштабировать и сокращать вычислительную мощность в зависимости от потребности клиента»​, — пояснил глава SberCloud. Сервисы компании также могут быть интересны для страховых компаний, компаний из сектора машиностроения, рассчитывает он.

Проблемы локализации

Сотрудничество SberCloud и AWS будет выгодно обеим сторонам, считают эксперты. По мнению директора направления облачных сервисов компании «Битрикс24» Александра Демидова, основными заказчиками SberCloud будут крупные промышленные предприятия, которые ориентированы не только на работу в России, но и на глобальный рынок. Имея возможность приобретать услуги AWS, они смогут обеспечить такое присутствие. Кроме того, использование дата-центров в Европе или США может быть продиктовано законодательством (General Data Protection Regulation — GDPR в Европе, California Consumer Privacy Act — CCPA в США и др.). «Построить собственную инфраструктуру по всему миру как минимум в ближайшей перспективе для SberCloud практически нереально. Поэтому партнерство с AWS поможет удовлетворить спрос заказчиков на облачные услуги в разных регионах», — указал Демидов.

По словам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, сотрудничество с Amazon, как и с другими зарубежными сервисами, необходимо SberCloud для расширения линейки услуг. По данным iKS-Consulting, российские маркетплейсы облачных сервисов сейчас предлагают пользователям десятки услуг, а зарубежные площадки, тот же Amazon и Microsoft Azure, — по несколько сотен.

Для Amazon сотрудничество позволит расширить количество клиентов. Как пояснил Мирин, услуги зарубежных игроков зачастую не локализованы, банально нет их описания на русском языке. Кроме того, часто на зарубежных площадках можно платить лишь банковской картой и нельзя получить счет-фактуру, необходимый для выполнения требований российской бухгалтерии. «Сейчас многим работать напрямую с AWS может быть сложно и некомфортно», — согласен Александр Демидов. По его мнению, в долгосрочной перспективе сотрудничество позволит AWS получить косвенную оценку потенциала российского рынка и на основании этих данных принять решение, стоит ли проводить полноценную локализацию в России, открывать здесь собственные дата-центры.