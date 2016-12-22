Компания-партнер «Интеркоммерца» открыла обменник биткоинов на рубли

Онлайн-сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление активами», выяснил РБК

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В конце 2017 года на отраслевых форумах, связанных с криптовалютами, появились рекламные сообщения о сервисе Bitcoin Changer, предлагающем пользователям без комиссии обменять биткоины на рубли и доллары. На сайте Bitcoin Changer (btc2rur.ru) поясняется, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств». «Мы делаем не все совсем правильно в рамках законов Российской Федерации, но готовы благодаря этому предложить лучший курс», — обещают в Bitcoin Changer. В качестве контактов для связи на сайте обменника указан мобильный номер телефона, к которому привязан аккаунт в Telegram.

Сайт btc2rur.ru, по данным системы проверки доменных имен Whois, в ноябре 2017 года был зарегистрирован АО «Биткоин кредит». По данным СПАРК, такая компания существует с 2007 года, ей принадлежат домены btc2rur.ru и btcbroker.ru, а в качестве контактного номера телефона фигурирует мобильный номер, указанный на сайте Bitcoin Changer.

До декабря 2015 года эта компания называлась иначе — ЗАО «Интеркоммерц управление активами». Она была переименована в АО «Биткоин кредит» на основании заявления представителя компании в Федеральную налоговую службу.

Без лицензии

На запрос РБК в Bitcoin Changer не ответили. По трем телефонам АО «Биткоин кредит», указанным в СПАРК, не отвечают; по четвертому в ответ на вопросы РБК о компаниях «Биткоин кредит» и «Интеркоммерц управление активами» сказали, что «произошла какая-то ошибка», и положили трубку.

Компания «Интеркоммерц управление активами» существовала с 2007 года и управляла паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами. В октябре 2015 года ЦБ аннулировал ее лицензию из-за неоднократных нарушений требований к раскрытию информации. Спустя несколько месяцев Банк России выпустил дополнительное сообщение, в котором обвинил компанию в манипулировании рынком.

По данным СПАРК, «Интеркоммерц управление активами» с момента основания в 2007 году и после переименования в «Биткоин кредит» принадлежит консалтинговой фирме «Профит», единственным владельцем которой является Дмитрий Крылов, и консультационной фирме «Профит», чьи владельцы не указаны. Связаться с обеими фирмами РБК не удалось — их телефоны на протяжении двух дней не отвечали, сайт консалтинговой фирмы «Профит» не работает. Дмитрий Крылов не ответил на запрос РБК, направленный по электронной почте.

При этом «Интеркоммерц управление активами» много лет использовала бренд и логотипы банка «Интеркоммерц», который в феврале 2016 года лишился лицензии ЦБ из-за снижения собственных средств ниже уставного капитала и «проведения сомнительных транзитных операций». Спустя несколько месяцев банк был признан банкротом. В Агентстве по страхованию вкладов заявляли, что объем выплат вкладчикам банка «Интеркоммерц» составит 64,3 млрд руб. Бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского объявили в розыск по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) на сумму более 3,9 млрд руб. Бывшие сотрудники «Интеркоммерца» Антон Чернухин и Алексей Малахаев, которых обвиняли в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК), скрылись из-под домашнего ареста перед вынесением приговора.

Бывший вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков объяснил РБК, что юридически банк «Интеркоммерц» и управляющая компания «Интеркоммерц управление активами» не были связаны. «У этой управляющей компании сначала было другое название. Вице-президент «Интеркоммерца» Дмитрий Чухланцев был знаком с ее владельцами и предложил посотрудничать, в результате компании дали права на использование бренда и логотипа банка», — утверждает Турсков.

Дмитрий Чухланцев, по данным СПАРК, был не только знаком с ее владельцами, но и являлся гендиректором «Интеркоммерц управление активами» с 2008 по 2014 год параллельно с работой в качестве вице-президента банка «Интеркоммерц». Сам Чухланцев отказался отвечать на вопросы РБК, кто владел компанией «Интеркоммерц управление активами» и был ли он среди ее совладельцев.

В серой зоне

Деятельность сервисов по обмену криптовалют на традиционные деньги пока не регламентирована в связи с отсутствием единого законодательного подхода, говорит член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе Никита Куликов. «Однако данный факт не означает, что действует принцип «все, что прямо не запрещено, разрешено». Описанная на сайте Bitcoin Changer схема с займом является, несомненно, серой и гарантированно подпадает под дополнительное внимание со стороны Федеральной налоговой службы. К тому же у контрагента, принимающего на свой счет такие денежные средства, возникнут дополнительные сложности с Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности банка, которые сейчас блокируют счета и за менее сомнительные транзакции», — говорит Куликов.

«Значительный рост курса биткоина за последний год и в целом лихорадка вокруг криптовалют привлекают большое количество аферистов в индустрию. Легализация незаконно полученных денежных средств путем их перевода в биткоины — одна из распространенных схем. Рынок, безусловно, от этого страдает», — говорит основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. При этом он отмечает, что плюс технологии блокчейн, на которой работает биткоин, в том, что информация обо всех транзакциях открыта и не может быть удалена. «Правоохранительные органы в случае заинтересованности смогут найти данные о транзакциях даже спустя много лет. На мой взгляд, множество проблем в сфере криптовалют — от отсутствия какого-либо регулирования», — говорит Врублевский.

Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, по просьбе РБК ознакомившийся с сайтом Bitcoin Changer, говорит, что его владельцы могут понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК). «Бизнес в виде обмена криптовалют пока не урегулирован в полной мере, что позволяет подобным сервисам процветать. Однако государство, естественно, возьмет под контроль и эту сферу. Все зависит от расторопности законодателей. В прошлом году первое дело в отношении организации, работающей по похожей схеме, уже было возбуждено, как раз по ст. 172 УК», — говорит Горбунов. Речь идет о задержании сотрудниками МВД и ФСБ в Костроме трех человек, подозреваемых в обналичивании более 500 млн руб. с помощью площадки для обмена биткоинами. Максимальное наказание по ст. 172 УК составляет до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Об итогах расследования пока не сообщалось.