FT предупредил об отставании Apple в «дорогой гонке» за ИИ

Корпорация Apple воздерживается от «дорогой гонки» за создание моделей искусственного интеллекта (ИИ) — сделка по приобретению языковых моделей Gemini отражает «осторожный подход» к подобным расходам, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает газета, расходы Apple на основные средства и оборудование в 2025 финансовом году составили $12,7 млрд, тогда как Google предварительно потратила $90 млрд — почти в семь раз больше.

По мнению некоторых инвесторов, пишет FT, текущий вклад Apple в развитие инфраструктуры ИИ является недостаточным. Это вызывает опасения, что компания рискует отстать от конкурентов: ее собственные ИИ-разработки столкнулись с задержками и сбоями.

Apple заключила соглашение с Google на использование ИИ-моделей Gemini в обновленной версии Siri. Партнерство открывает технологиям Google доступ более чем к 2 млрд активных устройств Apple. Как пояснил FT источник, знакомый с условиями соглашения, оно будет оформлено в виде контракта на облачные вычисления. Сумма сделки исчисляется «миллиардами долларов» — Apple выплатит их Google «со временем».

«Новый альянс — удар для OpenAI, которая с 2024 года интегрирует ChatGPT с функциями Apple Intelligence для мобильных устройств в надежде, что партнерство позволит стартапу охватить миллионы пользователей iPhone», — говорится в статье.

Решение использовать Gemini было принято после того, как Google сократила отставание от OpenAI. Ранее Bloomberg сообщил, что два технологических гиганта планировали сделку еще в ноябре. Помимо заявленных доходов от лицензирования Google также получит дополнительный доход от облачных сервисов, сообщили аналитики Уолл-стрит Yahoo Finance.

OpenAI отказалась от комментариев. Однако источник, близкий к компании, заявил изданию, что осенью прошлого года она приняла «сознательное решение» не становиться поставщиком индивидуальных моделей для Apple.

В конце 2025 года Google превзошла конкурентов по показателям производительности, выпустив модель Gemini 3. В понедельник рыночная капитализация материнской компании Google, Alphabet, впервые превысила $4 трлн.