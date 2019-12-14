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У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Кража произошла еще в середине ноября, но соцсеть объявила о ней только сейчас. По данным Facebook, на дисках, украденных из машины сотрудника, не было данных пользователей
Фото: Johanna Geron / Reuters

Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на разосланное сотрудникам сообщение Facebook.

Сотрудники получили письмо в пятницу, 13 декабря, несмотря на то, что кража произошла еще 17 ноября, а пропажу жестких дисков руководство соцсети обнаружило спустя три дня.

На незашифрованных дисках хранились имена работников, номера счетов, последние четыре цифры номеров социальных страховок, а также информация о бонусах и гонорарах. По словам пресс-секретаря компании, украденные данные принадлежат сотрудникам, которые работали в Facebook в 2018 году. На носителях не было данных пользователей соцсети.

Facebook обратилась в полицию, чтобы восстановить информацию. По данным компании, доказательств эксплуатации украденных данных обнаружено не было. Руководство соцсети считает, что речь идет не о целенаправленной краже информации, а рядовом преступлении.

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Представитель соцсети заявила, что сотрудник не должен был выносить жесткие диски за пределы офиса. По ее словам, компания «приняла соответствующие дисциплинарные меры».

В конце ноября американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. Однако, отметил Тройя, в ней не было таких данных как пароли, номера банковских карт или коды безопасности.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, личные данные, кража
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