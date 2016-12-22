Cisco назвала дату исчезновения в России кнопочных сотовых телефонов

По прогнозу Cisco, к 2022 году обычные мобильные телефоны в России почти исчезнут. Каждый россиянин будет использовать в среднем по шесть подключенных к мобильной сети устройств — смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и др.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По прогнозу Cisco, к 2022 году сотовые телефоны в России практически исчезнут. Их доля составит 0,4% от общего количества подключенных к сети мобильной связи устройств вместо 10% по итогам 2017 года. Об этом сообщил директор по технологиям в России и СНГ Андрей Кузьмич, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве.

В целом по миру доля таких аппаратов в 2022 году снизится до 4% (в 2017 составляла 16%).

«Доля кнопочных телефонов сокращается, по мере того как уходит поколение людей, которые не пользуются интернетом, то есть в основном старшего поколения», — отметил Кузьмич.

К 2022 году на каждого пользователя в России будет приходиться по шесть подключенных к сети устройств, включая смартфоны, персональные компьютеры, «умные» телевизоры и другие «умные» вещи, их общее количество составит 867,2 млн штук, говорится в исследовании Cisco «Индекс развития сетевых технологий: прогноз роста мирового трафика на 2017–2022 годы» (есть у РБК). По итогам 2017 года всего у россиян было 523,4 млн устройств. Сейчас, по данным Cisco, на одного человека в России приходится 3,6 устройства.

Драйвером роста станут M2M (machine to machine, межмашинные коммуникации, например разного рода счетчики), в частности датчики для интернета вещей (IoT). Сегодня на них приходится 37% всех подключенных к сети устройств, а к 2022 году эта доля возрастет до 58%. Однако, как пояснил Кузьмич, несмотря на прорывной рост количества M2M, доля трафика, которую они производят, останется относительно невысокой — 6%, что в три раза ниже объема, производимого ими сегодня.

Смартфоны и планшеты в 2022 году будут занимать 25 и 3% в общем количестве подключенных к сети устройств соответственно против 32 и 4% сегодня. Но трафик, который они будут генерировать, вырастет. Совокупно на смартфоны и планшеты будет приходиться 66% трафика (сейчас 30%).

Популярность персональных компьютеров будет падать более активно. Если сейчас на них приходится 8% всех подключенных к сети устройств, то к 2022 году этот показатель опустится до 3%. Сегодня подобные устройства генерируют 53% потребительского интернет-трафика, через четыре года эта доля упадет до 17%.

Средняя скорость передачи данных увеличится с 33,9 Мбит/с в 2017 году до 43,7 Мбит/с в 2022-м. Один пользователь будет генерировать в среднем в месяц 81 Гб трафика, что в три раза выше, чем текущий показатель (26,5 Гб).

«Потребителями основного количества трафика будут сервисы, генерирующие видеотрафик», — пояснил Андрей Кузьмич. ​