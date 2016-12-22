ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,03 66,09 EUR Нал. 75,69 74,87 USD Бирж. 66,66 +0,42 EUR Бирж. 75,23 +0,00 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3362,10 -152,50 IMOEX 2359,44 -0,80% RTSI 1115,37 -1,24% Brent 61,07 +1,26% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Cisco назвала дату исчезновения в России кнопочных сотовых телефонов
Лента новостей
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства 15:49, Политика Минобороны назвало «дилетантским» заявление посла США о Ту-160 15:40, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 15:31, РБК и Barilla Парламент Косово утвердил создание армии 15:18, Политика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию 15:14, Экономика Mazda отзовет в России более 2,8 тыс. автомобилей 15:09, Бизнес Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:05, РБК и ГТЛК Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы 15:01, Финансы Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области 14:59, Бизнес Лавров заявил о применении «своеобразных пыток» к Бутиной в США 14:57, Политика Возможность острова: как устроен курс выживания на Мальдивах 14:46, Стиль Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:43, РБК и Huawei Михалков, Путин и Загитова: кого россияне считают людьми года 14:42, Фотогалерея  Что мешает прорывному развитию «Интернета вещей» в России 14:40, PRO Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа 14:40, Политика Точный прогноз на Ethereum, на XRP — нет: как работают сигналы экспертов 14:38, Крипто Как стереотипы руководителей угрожают промышленной безопасности 14:35, РБК и «Лаборатория Касперского» Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было 14:34, Бизнес  Социологи определили главное событие и человека 2018 года 14:33, Общество Правозащитники заявили о взыскании с МВД 30 тыс. руб. за пытки в полиции 14:23, Общество Зачем художник Олафур Элиассон установил в Лондоне многотонные глыбы льда 14:21, Стиль Дэвид Шварц из Ripple назвал условие для массового внедрения криптовалют 14:15, Крипто Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 14:13, РБК и Volkswagen МВД решило закупить 800 автозаков на 2,4 млрд руб. 14:13, Общество В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга» 14:08, Политика Рубль отыграл часть потерь на фоне решения ЦБ о повышении ставки 14:00, Финансы «Яндекс» объяснил ошибку с появлением даты смерти Порошенко в поиске 13:54, Политика ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой в 2019 году 13:54, Недвижимость
Cisco назвала дату исчезновения в России кнопочных сотовых телефонов
Технологии и медиа, 13:38
0
Cisco назвала дату исчезновения в России кнопочных сотовых телефонов
По прогнозу Cisco, к 2022 году обычные мобильные телефоны в России почти исчезнут. Каждый россиянин будет использовать в среднем по шесть подключенных к мобильной сети устройств — смартфонов, планшетов, «умных» телевизоров и др.
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По прогнозу Cisco, к 2022 году сотовые телефоны в России практически исчезнут. Их доля составит 0,4% от общего количества подключенных к сети мобильной связи устройств вместо 10% по итогам 2017 года. Об этом сообщил директор по технологиям в России и СНГ Андрей Кузьмич, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве.

В целом по миру доля таких аппаратов в 2022 году снизится до 4% (в 2017 составляла 16%).

«Доля кнопочных телефонов сокращается, по мере того как уходит поколение людей, которые не пользуются интернетом, то есть в основном старшего поколения», — отметил Кузьмич.

Hyundai и Cisco разработают технологию подключения машин к интернету
Бизнес

К 2022 году на каждого пользователя в России будет приходиться по шесть подключенных к сети устройств, включая смартфоны, персональные компьютеры, «умные» телевизоры и другие «умные» вещи, их общее количество составит 867,2 млн штук, говорится в исследовании Cisco «Индекс развития сетевых технологий: прогноз роста мирового трафика на 2017–2022 годы» (есть у РБК). По итогам 2017 года всего у россиян было 523,4 млн устройств. Сейчас, по данным Cisco, на одного человека в России приходится 3,6 устройства.

Драйвером роста станут M2M (machine to machine, межмашинные коммуникации, например разного рода счетчики), в частности датчики для интернета вещей (IoT). Сегодня на них приходится 37% всех подключенных к сети устройств, а к 2022 году эта доля возрастет до 58%. Однако, как пояснил Кузьмич, несмотря на прорывной рост количества M2M, доля трафика, которую они производят, останется относительно невысокой — 6%, что в три раза ниже объема, производимого ими сегодня.

«Умный» дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей
Технологии и медиа

Смартфоны и планшеты в 2022 году будут занимать 25 и 3% в общем количестве подключенных к сети устройств соответственно против 32 и 4% сегодня. Но трафик, который они будут генерировать, вырастет. Совокупно на смартфоны и планшеты будет приходиться 66% трафика (сейчас 30%).

Популярность персональных компьютеров будет падать более активно. Если сейчас на них приходится 8% всех подключенных к сети устройств, то к 2022 году этот показатель опустится до 3%. Сегодня подобные устройства генерируют 53% потребительского интернет-трафика, через четыре года эта доля упадет до 17%.

Средняя скорость передачи данных увеличится с 33,9 Мбит/с в 2017 году до 43,7 Мбит/с в 2022-м. Один пользователь будет генерировать в среднем в месяц 81 Гб трафика, что в три раза выше, чем текущий показатель (26,5 Гб).
«Потребителями основного количества трафика будут сервисы, генерирующие видеотрафик», — пояснил Андрей Кузьмич. ​

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: мобильный телефон , Cisco , планшеты и смартфоны , интернет вещей
Главное
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы Финансы
Материалы по теме
Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету Технологии и медиа
Кнопки, колонки и камера-клипса: что за гаджеты создают интернет-компании Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter