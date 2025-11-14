 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0

Думе предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

Фото: Госдума России
Фото: Госдума России

В Госдуму внесен законопроект об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, текст документа опубликован в электронной базе.

Если доступ к содержимому сайта предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию, владельцы таких интернет-ресурсов обязаны проводить ее для россиян с использованием номера мобильного телефона, единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы, либо с использованием сервиса авторизации, которым владеет гражданин России без иного гражданства. Это требование содержится в федеральном законе об информации.

Инициатива депутатов предполагает, что за нарушение этого требования будут предусмотрены административные штрафы: для граждан в размере 10-20 тыс. руб., должностных лиц 30-50 тыс. руб., юридических лиц 500-700 тыс. руб.

Как вырастут штрафы за экономические преступления

Такие же штрафы предлагаются за использование рекомендательных технологий без информирования, неразмещение владельцем сайта правил применения этих технологий, адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений, инициалов и наименования.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.

«Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны», — обещал он два года назад, когда были приняты требования о способах авторизации. Тогда закон не предусматривал наказания для владельцев сайтов.

По мнению директора по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марины Брик, переход на российские почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс») может вызвать неудобства у пользователей, привыкших к Gmail, но полного отказа от зарубежных сервисов не требуется: можно завести дополнительный ящик в зоне.ru и настроить переадресацию. Для мобильных приложений из App Store / Google Play правила не меняются — можно использовать любые почтовые сервисы, уточнила эксперт.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума авторизация электронная почта Антон Горелкин КоАП

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Эксперты ЕКЦ Москвы провели почти 500 консультаций для застройщиков Город, 16:05
Думе предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы Технологии и медиа, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава «Росатома» ответил на вопрос о готовности полигона на Новой Земле Политика, 16:00
Путин присвоил звание Героя труда президенту «Транснефти» Политика, 16:00
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 15:59
Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ Политика, 15:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям Политика, 15:58
Названы цены на обновленный внедорожник Tank 300 в России Авто, 15:54
Гусев рассказал о повреждениях у Нововоронежской АЭС после удара БПЛА Политика, 15:50
Клуб КХЛ уволил второго за сезон главного тренера Спорт, 15:48
Лукашенко назвал криптовалюту способом ухода от долларовой зависимости Крипто, 15:47
Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом Политика, 15:46
Потенциальный соперник Усика попался на кокаине Спорт, 15:40