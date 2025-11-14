Думе предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

Фото: Госдума России

В Госдуму внесен законопроект об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, текст документа опубликован в электронной базе.

Если доступ к содержимому сайта предоставляется пользователям, прошедшим авторизацию, владельцы таких интернет-ресурсов обязаны проводить ее для россиян с использованием номера мобильного телефона, единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы, либо с использованием сервиса авторизации, которым владеет гражданин России без иного гражданства. Это требование содержится в федеральном законе об информации.

Инициатива депутатов предполагает, что за нарушение этого требования будут предусмотрены административные штрафы: для граждан в размере 10-20 тыс. руб., должностных лиц 30-50 тыс. руб., юридических лиц 500-700 тыс. руб.

Такие же штрафы предлагаются за использование рекомендательных технологий без информирования, неразмещение владельцем сайта правил применения этих технологий, адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений, инициалов и наименования.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.

«Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны», — обещал он два года назад, когда были приняты требования о способах авторизации. Тогда закон не предусматривал наказания для владельцев сайтов.

По мнению директора по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марины Брик, переход на российские почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс») может вызвать неудобства у пользователей, привыкших к Gmail, но полного отказа от зарубежных сервисов не требуется: можно завести дополнительный ящик в зоне.ru и настроить переадресацию. Для мобильных приложений из App Store / Google Play правила не меняются — можно использовать любые почтовые сервисы, уточнила эксперт.

Материал дополняется.