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Почему производство электрокаров невозможно без России
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МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате
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Музыка и развлечения: что искали россияне на YouTube. Инфографика
Технологии и медиа, 03:00
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Летающее такси испытали в пригороде Парижа. Видео
Во Франции показали прототип летающего такси 2X. Оно сможет брать на борт двух человек и разгоняться до 90 км/ч. Как оно выглядит — в видео РБК.
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Теги
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Вклад «Стабильный»
Сумма
₽
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
adv.rbc.ru
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