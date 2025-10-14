Сергей Плуготаренко покинет пост гендиректора АНО «Цифровая экономика»

В АНО «Цифровая экономика» сменится гендиректор — Сергей Плуготаренко покинет пост после трех лет работы. На его место может быть назначена Чулпан Госсамова из Аналитического центра при правительстве

Сергей Плуготаренко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ближайшее время у АНО «Цифровая экономика» сменится гендиректор. Нынешний глава организации Сергей Плуготаренко уходит в связи с переходом на новое место работы, рассказал источник РБК, знакомый с ситуацией в АНО. По словам еще одного источника РБК на IT-рынке, на его место претендует замруководителя Аналитического центра при правительстве Чулпан Госсамова. Нового гендиректора «Цифровой экономики» выберут на годовом собрании учредителей 21 октября, дополнил один из собеседников.

По словам второго собеседника, Плуготаренко уходит «по соглашению сторон», он еще не определился с новым местом работы, но речь идет об «окологосударственной структуре».

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев.

РБК направил запрос в Аналитический центр при правительстве.

АНО «Цифровая экономика» позиционирует себя как платформу для взаимодействия бизнеса и государства по вопросам развития цифровой экономики в России. Среди направлений деятельности — аналитика и исследования, регуляторика, поддержка и продвижения цифровых продуктов и платформ, координация работы сообщества по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, а также проекты в области цифровой грамотности и кадрового суверенитета. Учредителями организации являются государство, а также около 40 компаний, в том числе «Сбер», ВК, «Ростелеком», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростех», «Почта России», «Росатом», МТС и др. В наблюдательный совет АНО входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэка Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев и др.

Чем известен Плуготаренко

Сергей Плуготаренко возглавлял АНО «Цифровая экономика» с 2022 года. Тогда с ним заключили трехлетний контракт. По данным АНО, за это время Плуготаренко запустил десятки новых проектов, пересмотрел формат работы организации, превратив ее в платформу взаимодействия бизнеса с государством. С 2025 года он также запустил формат, который предусматривает совместную с бизнесом проработку нормативно-правовых актов. На площадке также функционируют Центр технологического лидерства, экспертный совет по регуляторной политике, общественно-экспертный совет по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

До прихода в АНО «Цифровая экономика» Плуготаренко работал в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК): в 2006–2010 годах в качестве первого замгендиректора, а впоследствии директора. Ранее с 2005 года он был заместителем исполнительного директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

По данным СПАРК, Плуготаренко принадлежит по 33,3% в компаниях «Студия дизайна Атрстайл» и «Капслок», 35% в «Интернет медиа холдинге» и 50% в «Рунет медиа холдинге». Последняя находится в процессе банкротства по иску Федеральной налоговой службы. Совладельцем актива также является Сергей Гребенников, с 2023 года до лета 2025-го возглавлявший РАЭК (летом этого года он был арестован по статье о покушении на сбыт наркотиков и приговорен к семи годам колонии, позже его также обвинили в госизмене).