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Миссия «Луна-25» ,  
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Академик РАН сравнил крушение «Луны-25» с промахом 1959 года

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Миссия «Луна-25»
Первый аппарат проекта «Луна» пролетел мимо естественного спутника Земли на расстоянии 6 тыс. км — это было недоразумением, связанным с «недоработанной проверкой связи между различными системами аппарата», напомнил академик
Фото: Everson Bressan / Fotoarena / ZUMA
Фото: Everson Bressan / Fotoarena / ZUMA

Крушение автоматической станции «Луна-25» в 2023 году стала таким же недоразумением, как случай с «Луной-1», которая в 1959 года пролетела мимо Луны. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — считает академик.

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Технологии и медиа
Фото:Наталья Бережная / Роскосмос Медиа / ТАСС

Зеленый объяснил, что при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата, и в итоге аппарат пролетел мимо Луны на расстоянии примерно 6 тыс. км. Вместе с тем, продолжил академик, установленные на «Луне-1» ионные ловушки впервые выявили потоки горячей плазмы, в наше время называемые солнечным ветром.

«Это было настоящее экспериментальное открытие. Теоретически это предсказывал недавно скончавшийся великий американский ученый Юджин Паркер», — пояснил он.

Кроме того, «Луна-1» поучаствовала в первом эксперименте и стала «искусственной кометой». Для визуального отслеживания полета аппарата к Луне на него распылили 1 кг натрия, за счет чего получилось «оранжевое облако, которое можно было наблюдать в телескоп». «И вот, несмотря на то, что «Луна-1» промахнулась, эти два важных достижения показывают, что абсолютных неудач не бывает», — резюмировал Зеленый.

«Луна-1» — первый космический аппарат, достигший второй космической скорости (11 км/с), преодолел земное притяжение и стал искусственным спутником Солнца. Станция не достигла Луны в связи с ошибкой при разработке программы полета, но позволила отработать технологию полета к спутнику Земли для последующих космических аппаратов.

Прошлым летом «Роскосмос» запустил к Луне миссию «Луна-25». Пуск состоялся 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Для страны это была первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Миссия должна была состояться еще в 2010-х годах, но ее несколько раз переносили. «Луна-25» должна была изучить Южный полюс космического тела. 19 августа на аппарате произошла нештатная ситуация, на следующий день «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» потерпела крушение.

В связи с крушением «Луны-25» в «Роскосмосе» рассматривают более ранний старт двух следующих миссий. В РАН предложили изготовить и запустить два аппарата «Луна-27», а не один «для надежности» лунной миссии.

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