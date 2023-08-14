Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса»

Медведев опробовал нейросеть от «Яндекса», которая генерирует изображения и тексты. Она не создала контент на тему «украинец с автоматом в руках», но такой же запрос со словом «русский» выполнила, что вызвало вопросы у чиновника

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своем опыте использования приложения «Шедеврум» от «Яндекса», которое генерирует тексты и изображения на основе нейросети YandexGPT. После этого у политика возник вопрос, лояльна ли компания стране или нет.

«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения. И теперь не знаю — хорошо ли это или плохо», — пишет Медведев в телеграм-канале.

По его мнению, отказ приложения генерировать картинку по второму запросу плох тем, что возникает мысль: «Русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно». Но в то же время это «нормально», поскольку русские смогут «отвесить хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны».

РБК направил запрос в «Яндекс».

Приложение «Шедеврум» «Яндекс» запустил в этом году. Оно доступно для скачивания на iOS и Android. Пользователь формулирует тему, на которую должен быть сгенерирован текст или изображение, и в течение нескольких минут нейросеть показывает результат.

Компания разработала несколько ограничительных правил, по которым нейросеть может генерировать контент: