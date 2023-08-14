Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своем опыте использования приложения «Шедеврум» от «Яндекса», которое генерирует тексты и изображения на основе нейросети YandexGPT. После этого у политика возник вопрос, лояльна ли компания стране или нет.
«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения. И теперь не знаю — хорошо ли это или плохо», — пишет Медведев в телеграм-канале.
По его мнению, отказ приложения генерировать картинку по второму запросу плох тем, что возникает мысль: «Русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно». Но в то же время это «нормально», поскольку русские смогут «отвесить хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны».
РБК направил запрос в «Яндекс».
Приложение «Шедеврум» «Яндекс» запустил в этом году. Оно доступно для скачивания на iOS и Android. Пользователь формулирует тему, на которую должен быть сгенерирован текст или изображение, и в течение нескольких минут нейросеть показывает результат.
Компания разработала несколько ограничительных правил, по которым нейросеть может генерировать контент:
- тема не должна содержать отсылки к конкретным людям, чтобы приложение никого «не обижало» и не стало «генератором дипфейков». По этой причине, например, оно откажет в создании контента по запросу «Медведев», убедился корреспондент РБК;
- тема не должна быть связана с политикой и религией. Вероятно, именно по этой причине картинка по запросу «украинец с автоматом в руках» не генерируется. Однако по запросу «украинец с автоматом» получить ответ нейросети можно, также выяснил корреспондент РБК;
- тема не должна относиться к категориям «18+»;
- тема не должна касаться жестокости и насилия.