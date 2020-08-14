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Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello!

Возглавлявшая почти 15 лет редакцию еженедельника Hello! Светлана Бондарчук объявила, что покидает издание, печатная версия которого прекратила существование
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

О своем решении покинуть Hello! Светлана Бондарчук сообщила в Instagram: «Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello!» Эту должность Бондарчук занимала почти 15 лет.

Печатный проект Hello! закрыт, констатирует Бондарчук. Онлайн-версия продолжит функционировать, но уже с другим главным редактором. Его имя Бондарчук не назвала.

РБК направил запрос гендиректору издательского дома Forward Media Group Теймуразу Бениашвили, в редакцию журнала Hello! и Светлане Бондарчук. Собеседник РБК на издательском рынке подтвердил, что печатная версия Hello! прекращает существование.

Что такое журнал Hello!

Журнал о знаменитостях Hola! основали в 1944 году испанский журналист Антонио Санчес Гомес и его жена Мерседес. В 1988 году версию этого журнала под брендом Hello! запустили в Великобритании, начав тем самым международную экспансию проекта.

Российская версия Hello! появилась в 2004 году, ее запустил ИД «ОВА-Пресс», принадлежавший Russia Media Ventures. В 2006-м этот ИД выкупил Олег Дерипаска. На основе «ОВА-Пресс» была создана Forward Media Group, которая впоследствии перешла Полине Юмашевой, тогдашней жене миллиардера.

Светлана Бондарчук была главным редактором российской версии Hello! с 2006 года, когда «ОВА-Пресс» перешла к Дерипаске.

Последний печатный номер российского еженедельника Hello! на сайте издания датирован 30 марта 2020 года.

Всероссийская аудитория одного номера в декабре 2019 — апреле 2020 года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 328,2 тыс. жителей крупных городов старше 16 лет. Всероссийская ежемесячная аудитория сайта ru.hellomagazine.com на десктопах в июле 2020-го составляла 346,8 тыс. человек старше 12 лет.

В России закроется журнал Men’s Health
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Максим Семеляк

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В 2019 году журнал Hello! разместил 455 рекламных полос, стоимость размещения на одной полосе составляет 605 тыс. руб., на развороте — 1 млн руб., указано в материалах для рекламодателей.

В марте 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Forward Media Group ищет покупателя для журнала. Еженедельником интересовался, в частности, издательский дом Independent Media, утверждали источники «Коммерсанта». Собеседники РБК на издательском рынке подтверждали, что между сторонами идут переговоры. Однако из-за пандемии и последующего кризиса сделка не состоялась, сообщил РБК источник на издательском рынке. По его словам, сайт издания в России сейчас поддерживают основатели бренда Hello! из Испании.

Помимо еженедельника Hello! медиагруппе Полины Юмашевой принадлежит также выходящий раз в два месяца журнал «Интерьер+Дизайн» и международный интернет-проект о моде Buro 24/7.

Выручка ООО «Форвард Медиа Групп» по РСБУ в 2019 году составила 253 млн руб., чистый убыток — 66,3 млн руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: печатная пресса, журнал, Полина Дерипаска
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