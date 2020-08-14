Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello!

Возглавлявшая почти 15 лет редакцию еженедельника Hello! Светлана Бондарчук объявила, что покидает издание, печатная версия которого прекратила существование

Светлана Бондарчук (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

О своем решении покинуть Hello! Светлана Бондарчук сообщила в Instagram: «Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello!» Эту должность Бондарчук занимала почти 15 лет.

Печатный проект Hello! закрыт, констатирует Бондарчук. Онлайн-версия продолжит функционировать, но уже с другим главным редактором. Его имя Бондарчук не назвала.

РБК направил запрос гендиректору издательского дома Forward Media Group Теймуразу Бениашвили, в редакцию журнала Hello! и Светлане Бондарчук. Собеседник РБК на издательском рынке подтвердил, что печатная версия Hello! прекращает существование.

Что такое журнал Hello! Журнал о знаменитостях Hola! основали в 1944 году испанский журналист Антонио Санчес Гомес и его жена Мерседес. В 1988 году версию этого журнала под брендом Hello! запустили в Великобритании, начав тем самым международную экспансию проекта. Российская версия Hello! появилась в 2004 году, ее запустил ИД «ОВА-Пресс», принадлежавший Russia Media Ventures. В 2006-м этот ИД выкупил Олег Дерипаска. На основе «ОВА-Пресс» была создана Forward Media Group, которая впоследствии перешла Полине Юмашевой, тогдашней жене миллиардера. Светлана Бондарчук была главным редактором российской версии Hello! с 2006 года, когда «ОВА-Пресс» перешла к Дерипаске.

Последний печатный номер российского еженедельника Hello! на сайте издания датирован 30 марта 2020 года.