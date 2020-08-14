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Доходы власти ,  
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Вице-премьер Чернышенко раскрыл доходы времен руководства «Газпром-Медиа»

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных деклараций членов правительства. Супруга чиновника в прошлом году заработала 66,8 млн руб.

Чернышенко стал вице-премьером в новом составе правительства России в январе. На этом посту он сменил Ольгу Голодец. В качестве вице-премьера курирует работу Минспорта, Минкультуры, Минкомсвязи и подведомственных ей Роскомнадзора, Роспечати и Россвязи, а также подчиняющегося напрямую правительству Ростуризма.

До января 2020 года Чернышенко возглавлял холдинг «Газпром-Медиа». На эту должность он был назначен в декабре 2014-го. «Газпром-Медиа» никогда вознаграждение своего руководителя не раскрывал. В марте 2020 года новым гендиректором холдинга был назначен бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Представитель вице-премьера уточнил РБК, что свыше 432,3 млн руб. в 2019 году Чернышенко получил «за период работы в бизнесе»: доход складывается из-за вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но в Национальном рекламном альянсе и Континентальной хоккейной лиге.

Что такое «Газпром-Медиа»

«Газпром-Медиа» — крупнейший в России холдинг, управляющий традиционными медиа. Среди его активов — телеканалы ТНТ, НТВ, «Матч ТВ», ТВ3, «Пятница», радиостанции «Эхо Москвы», «Юмор FM», «Авторадио», кинокомпания «Централ Партнершип», ИД «7 Дней».

«Газпром-Медиа» является учредителем Национального рекламного альянса, который продает рекламу почти на всем российском ТВ, и тесно связанной с альянсом Новой сервисной компании.

Общая выручка «Газпром-Медиа» по МСФО, согласно отчетности владеющего холдингом Газпромбанка, в 2019 году достигла 98,1 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Операционный убыток достиг 4,8 млрд руб., чистый убыток — 4,7 млрд руб.

Пресс-служба «Газпром-Медиа» настаивает на том, что без учета создания резервов операционная прибыль за 2019 год равняется 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб.

Чернышенко 51 год, он родился в Саратове, закончил «Станкин», в котором также в то время учился Михаил Мишустин.

В 1989 году Чернышенко основал компанию «Информатика Маркетинг Сервис» — одну из первых в России студий компьютерной графики. Позднее она расширилась до рекламного агентства, и впоследствии стало Media Arts Group, совладельцем которой был Чернышенко.

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В 2005-м Чернышенко был назначен гендиректором заявочного комитета Олимпиады в Сочи и, по словам самого Чернышенко, продал свою долю в рекламном бизнесе. После победы российской заявки, в октябре 2007-го, руководил оргкомитетом «Сочи-2014».

После проведения Олимпийских игр, в октябре 2014 года, Чернышенко несколько месяцев возглавлял Volga Group, управляющую активами миллиардера Геннадия Тимченко, в ноябре того же года стал президентом Континентальной хоккейной лиги. После назначения вице-премьером в январе 2020 года покинул эту должность.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: доходы, Дмитрий Чернышенко, «Газпром-Медиа», правительство
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