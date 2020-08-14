Вице-премьер Чернышенко раскрыл доходы времен руководства «Газпром-Медиа»

Дмитрий Чернышенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных деклараций членов правительства. Супруга чиновника в прошлом году заработала 66,8 млн руб.

Чернышенко стал вице-премьером в новом составе правительства России в январе. На этом посту он сменил Ольгу Голодец. В качестве вице-премьера курирует работу Минспорта, Минкультуры, Минкомсвязи и подведомственных ей Роскомнадзора, Роспечати и Россвязи, а также подчиняющегося напрямую правительству Ростуризма.

До января 2020 года Чернышенко возглавлял холдинг «Газпром-Медиа». На эту должность он был назначен в декабре 2014-го. «Газпром-Медиа» никогда вознаграждение своего руководителя не раскрывал. В марте 2020 года новым гендиректором холдинга был назначен бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Представитель вице-премьера уточнил РБК, что свыше 432,3 млн руб. в 2019 году Чернышенко получил «за период работы в бизнесе»: доход складывается из-за вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но в Национальном рекламном альянсе и Континентальной хоккейной лиге.