OpenAI представила новую версию нейросети GPT-4o
OpenAI представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o, которая ляжет в основу чат-бота ChatGPT. Буква О означает сокращение от слова omni (всесторонний).
GPT-4o работает с аудио, изображениями и текстом. По словам разработчиков, она реагирует на голос в среднем за 320 миллисекунд, что сравнимо с реакцией в разговоре.
Новая версия соответствует производительности GPT-4 Turbo, но «лучше воспринимает изображение и аудио по сравнению с существующими моделями», отмечает OpenAI.
«До GPT-4o вы могли использовать голосовой режим для общения с ChatGPT со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3.5) и 5,4 секунды (GPT-4). Голосовой режим в этих версиях состоит из трех отдельных моделей: одна простая модель транскрибирует аудио в текст, GPT-3.5 или GPT-4 выводит текст, а третья простая модель преобразовывает этот текст обратно в аудио», — пояснили в компании.
В результате GPT-4 теряет множество информации и не может воспроизводить смех, пение или выражать эмоции. «В случае с GPT-4o мы обучили единую новую модель сквозному анализу текста, изображения и аудио; это означает, что все входные и выходные данные обрабатываются одной и той же нейронной сетью», — рассказали разработчики. Модель доступна более чем на 50 языках, в том числе на русском.
GPT-4o предоставляется пользователям с 13 мая. Однако доступ к голосовым функциям в ближайшие недели появится только у «небольшой группы доверенных партнеров», а в июне — у платных подписчиков.
В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT.
Этот чат-бот способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть, на основе которой работает ChatGPT, может помимо прочего выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.
ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать последние более точными и корректными. Разработчики заявили, что стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».
ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Кроме того, сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Разработчики предлагают также платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц.
В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая характеризуется как более точная и этичная. Кроме того, чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками