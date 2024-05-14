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Технологии и медиа ,  
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OpenAI представила новую версию нейросети GPT-4o

Новая версия ИИ GPT-4o реагирует на голос в среднем за 320 миллисекунд, что сравнимо с реакцией в разговоре. Она «лучше воспринимает изображение и аудио по сравнению с существующими моделями», отмечают разработчики
Основатель OpenAI Сэм Альтман
Основатель OpenAI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

OpenAI представила новую версию генеративного искусственного интеллекта GPT-4o, которая ляжет в основу чат-бота ChatGPT. Буква О означает сокращение от слова omni (всесторонний).

GPT-4o работает с аудио, изображениями и текстом. По словам разработчиков, она реагирует на голос в среднем за 320 миллисекунд, что сравнимо с реакцией в разговоре.

Новая версия соответствует производительности GPT-4 Turbo, но «лучше воспринимает изображение и аудио по сравнению с существующими моделями», отмечает OpenAI.

«До GPT-4o вы могли использовать голосовой режим для общения с ChatGPT со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3.5) и 5,4 секунды (GPT-4). Голосовой режим в этих версиях состоит из трех отдельных моделей: одна простая модель транскрибирует аудио в текст, GPT-3.5 или GPT-4 выводит текст, а третья простая модель преобразовывает этот текст обратно в аудио», — пояснили в компании.

В результате GPT-4 теряет множество информации и не может воспроизводить смех, пение или выражать эмоции. «В случае с GPT-4o мы обучили единую новую модель сквозному анализу текста, изображения и аудио; это означает, что все входные и выходные данные обрабатываются одной и той же нейронной сетью», — рассказали разработчики. Модель доступна более чем на 50 языках, в том числе на русском.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

GPT-4o предоставляется пользователям с 13 мая. Однако доступ к голосовым функциям в ближайшие недели появится только у «небольшой группы доверенных партнеров», а в июне — у платных подписчиков.

В конце ноября 2022 года компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT.

Этот чат-бот способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть, на основе которой работает ChatGPT, может помимо прочего выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать последние более точными и корректными. Разработчики заявили, что стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».

ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Кроме того, сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов. Разработчики предлагают также платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности. Она стоит $20 в месяц.

В марте 2023 года OpenAI представила новую модель GPT-4. ChatGPT также обновили, добавив фильтры новой модели, которая характеризуется как более точная и этичная. Кроме того, чат-бот начал отвечать на запросы в виде не только текста, но и картинок.

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