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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Lamoda задумалась о продаже электроники

На Lamoda может появиться «стильная» электроника. Категория может усилить спортивный сегмент платформы
Максим Гришаков
Максим Гришаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Lamoda Максим Гришаков в интервью РБК рассказал о планах развития новых категорий на онлайн-платформе.

«Мы смотрим на все, что можно классифицировать как стильные товары: косметику, парфюмерию, товары для дома. Мы уже присутствуем в этих сегментах и видим хорошие темпы роста. Думаем, например, о стильной спортивной электронике. Мы же про спорт много делаем, в том числе в рознице», — сообщил Гришаков.

По его словам, компания может начать продавать товары вне категории одежды, но если это произойдет, то это будет компактная электроника, сравнимая по размеру с коробкой из-под обуви, например фитнес-браслеты.

В прошлом году Lamoda начала открывать собственные розничные магазины Lamoda Sport на месте бывших магазинов Adidas. В течение трех лет ретейлер планирует довести число точек до 300. Гришаков объяснил интерес к спортивному сегменту тем, что практически вся эта ниша освободилась после ухода зарубежных игроков. Кроме того, за последние десять лет «поменялась тенденция — спортивная одежда теперь не только для бега или йоги, но и для повседневной жизни», для офиса.

Большого ассортимента техники и крупных тренажеров на Lamoda не появится, поскольку для этого потребуется перестраивать складскую логистику. Не смотрит компания и на категорию смартфонов, поскольку она слишком низкомаржинальная. В целом в компании не хотят ассоциироваться с продажей электроники или мебели.

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В 2023 году оборот Lamoda вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 132,5 млрд руб., показатель EBITDA — на 10%, до 11,8 млрд руб. Сейчас на платформе представлены одежда, обувь, аксессуары, товары для красоты и для дома.

По оценке МТС, в прошлом году в России было продано 8 млн носимых устройств («умных» часов, фитнес-трекеров и детских локаторов) на сумму 51,3 млрд руб., что больше на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 годом. Основным драйвером роста категории был высокий спрос на «умные» часы, на них пришлось 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах. На фитнес-трекеры пришлось 20% продаж в штуках и 7% в деньгах. По сравнению с 2022 годом их продажи сократились на 13 и 21% соответственно.

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При участии
Мария Котова
Lamoda электроника маркетплейс

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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