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Трамп заявил о работе Google над сайтом для тестирования на коронавирус

В США при поддержке компании Google будет создан сайт, который позволит пользователям самостоятельно проверить, есть ли у них симптомы коронавируса. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.

По его словам, на сайте можно будет заполнить онлайн-опросник, по результатам которого станет известно, нужно ли гражданам проходить тестирование на коронавирус. Тесты можно будет сделать на парковках супермаркетов Walmart и Target.

Как именно будет работать сайт и когда его запустят, Трамп не уточнил.

Заявление Трампа было сделано на пресс-конференции, на которой он соообщил, что в Соединенных Штатах вводится режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Как пишет Wired со ссылкой на источник в Google, руководство компании не ожидало, что президент в ходе своего выступления объявит о разработке сайта. По его словам, разработкой занимается не Google, а Verily — исследовательская организация в составе Alphabet.

Материал дополняется

Теги: Google, коронавирус, США
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