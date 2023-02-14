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Internet Explorer перестанет запускаться после обновления Windows

Internet Explorer перестанет работать в Windows 10 после обновления Microsoft Edge
Компания Microsoft с 2016 года поддерживала работу лишь последней версии браузера — Internet Explorer 11, а в прошлом году решила отказаться от этого в пользу развития Microsoft Edge
Фото: Finn Winkler / Global Look Press
Фото: Finn Winkler / Global Look Press

Интернет-браузер Internet Explorer, который в течение многих лет использовался в операционной системе Windows, перестанет запускаться после обновления Microsoft Edge, выпущенного 14 февраля, пишет The Verge.

После обновления в большинстве версий Windows 10 пропадут визуальные ссылки на Internet Explorer 11, в том числе в меню «Пуск».

Internet Explorer, выпущенный Microsoft в 1995 году, входил в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10 и получал обновления до апреля 2014 года.

Компания Microsoft официально прекратила использование и поддержку Internet Explorer в прошлом году, отказавшись от него в пользу браузера Microsoft Edge, работающего на базе Chromium. До этого, с 2016 года, Microsoft осуществляла поддержку только последней, 11-й версии Internet Explorer для пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

Также Microsoft отказалась от бренда Office в пользу Microsoft 365, заявив о ребрендинге приложения для Windows, Android и iOS. Сервисы Excel, Outlook, Word и PowerPoint остались частью пакета под своими привычными названиями, но разработчики задались целью собрать под брендом Microsoft 365 условно старые и новые приложения: Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream и новый Microsoft Designer. Как и Internet Explorer, Microsoft Office исчезнет не сразу. Его будут постепенно выводить с рынка, выпуская обновления уже только для Microsoft 365.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Internet Explorer Windows 10 браузер обновление
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