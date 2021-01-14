Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21

Продажи новой линейки начнутся 5 февраля, предзаказ стартует с 14 января. Стоимость модели Galaxy S21 составит от 74,99 тыс. руб., S21+ — от 89,99 тыс. руб., S21 Ultra — от 109,99 тыс. руб.

Также Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro с функцией активного шумоподавления и метки SmartTag, благодаря которым с помощью смартфона можно будет найти, например, утерянные ключи, к которым присоединена метка. Ранее инсайдеры сообщали, что аналогичная технология AirTag будет представлена на одной из конференций Apple в 2020 году, однако официально новинка до сих пор не анонсирована.

Практически все характеристики новых устройств были известны до официального анонса: 13 января известный инсайдер Эван Бласс опубликовал скриншоты предположительно с сайта Samsung, на которых была подробная информация о всех моделях смартфонов, а немецкое подразделение Samsung незадолго до презентации по ошибке опубликовало на официальном сайте информацию о S21 Ultra.

Как продаются смартфоны Samsung в России

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2020 году россияне купили 31,5 млн смартфонов, что на 4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении покупатели потратили на устройства 570 млрд руб., — на 15% больше, чем в 2019 году. Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин дает более оптимистичные цифры — по его данным, за год было продано 32 млн устройств на сумму 574 млрд руб., средняя стоимость проданных смартфонов составила 18 тыс. руб.

По данным «Связного», в пятерку лидеров по количеству проданных устройств в 2020 году в штучном выражении вошли Samsung (28%), Honor (21%), Xiaomi (17%), Apple (11%) и Huawei (6%). При этом в денежном выражении лидером рейтинга была Apple (37%), вслед за ней шли Samsung (27%), Honor (13%), Xiaomi (11%) и Huawei (4%).

«Samsung девять лет подряд является самым популярным брендом смартфонов у россиян и выступает одним из ключевых игроков флагманского сегмента. Годом ранее предзаказ на S20 был весьма успешным, наибольшим спросом пользовались классические серый и черный цвета и старшие версии смартфонов в модельном ряду», — рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо», отметив, что компания ждет сопоставимого спроса и на новую флагманскую линейку.