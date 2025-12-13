Студия 3D Sparrow: решение не продлевать права на «Бубу» в России не принималось

Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России

Студия опровергла планы отозвать авторские права на «Бубу» в России. Никаких решений правообладатель не принимал, подчеркнули в 3D Sparrow

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Информация о прекращении действия авторских прав и уходе бренда «Буба» с российского рынка не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в представительстве анимационной студии 3D Sparrow, которая владеет авторскими правами на франшизу.

Ранее телеграм-канал SHOT написал, что британская анимационная студия, владелец прав на детский мультфильм «Буба» решила не продлевать действие авторского права на территории России. Канал предупредил, что с российских ресурсов могут пропасть серии «Бубы», то же, по его сведениям, могло ожидать и мерч по сериалу.

«Никаких таких решений правообладателем не принималось. Публикации и репосты в отдельных СМИ и интернет-ресурсах основаны на недостоверных источниках», — сообщили в 3D Sparrow.