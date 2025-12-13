Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России
Информация о прекращении действия авторских прав и уходе бренда «Буба» с российского рынка не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в представительстве анимационной студии 3D Sparrow, которая владеет авторскими правами на франшизу.
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что британская анимационная студия, владелец прав на детский мультфильм «Буба» решила не продлевать действие авторского права на территории России. Канал предупредил, что с российских ресурсов могут пропасть серии «Бубы», то же, по его сведениям, могло ожидать и мерч по сериалу.
«Никаких таких решений правообладателем не принималось. Публикации и репосты в отдельных СМИ и интернет-ресурсах основаны на недостоверных источниках», — сообщили в 3D Sparrow.
3D Sparrow — британская анимационная студия, выпускающая популярные сериалы «Буба» и «Готовим с Бубой». С 2014 года компания, согласно данным на ее сайте, выпустила пять сезонов «Бубы» (последний вышел частично и еще находится в производстве). Это короткометражные мультфильмы с длительностью серии до семи минут. По данным агрегаторов, сезонов шесть, а число эпизодов превышает 140.
«Буба» — это мультфильм без диалогов для детей старше двух лет. Главный персонаж — Буба, похожий на домового, часто попадает в неприятности в бытовой и городской среде, исследуя мир.
В мультфильме «Готовим с Бубой», согласно данным с сайта 3D Sparrow, один сезон и 26 серий (по данным агрегаторов — два). В этом мультфильме Буба вместе со своей лучшей подругой Лулой устраивает кулинарное шоу, открывает для себя множество разных ингредиентов и готовит забавные блюда.
