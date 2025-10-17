На Украине допустили ограничение показа мультфильма «Маша и Медведь»

Нацполиция «указала на вероятные связи» мультфильма с Россией, заявил глава комитета Рады Юрчишин. По словам парламентария, хотя контент адаптирован и переведен на украинский язык, «имперские нарративы никуда не исчезли»

Национальная полиция Украины готова ограничить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» в стране в случае введения против него санкций, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после обращения в ведомство.

По словам депутата, Нацполиция «указала на вероятные связи» мультфильма с Россией. «Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Юрчишин назвал мультфильмы «огромным полем работы», которым пользуются, «чтобы влезть в мозги» украинским детям. Он призвал стимулировать создание собственного контента.

«Маша и Медведь» — российский анимационный проект студии Animaccord, у его канала более 83 млн подписчиков на YouTube. Проект переведен на 45 языков мира. В 2019 году эпизод под названием «Маша плюс каша» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на видеохостинге.

В 2014 году власти Украины опубликовали список запрещенных к показу российских фильмов, который с тех пор несколько раз пополнялся, тогда же в стране начали блокировать вещание российских телеканалов. В 2024 году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что на систему блокировки российского теле- и радиовещания выделят около $4 млн.