 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Украине допустили ограничение показа мультфильма «Маша и Медведь»

Нацполиция «указала на вероятные связи» мультфильма с Россией, заявил глава комитета Рады Юрчишин. По словам парламентария, хотя контент адаптирован и переведен на украинский язык, «имперские нарративы никуда не исчезли»

Национальная полиция Украины готова ограничить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» в стране в случае введения против него санкций, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после обращения в ведомство.

По словам депутата, Нацполиция «указала на вероятные связи» мультфильма с Россией. «Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Юрчишин назвал мультфильмы «огромным полем работы», которым пользуются, «чтобы влезть в мозги» украинским детям. Он призвал стимулировать создание собственного контента.

Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

«Маша и Медведь» — российский анимационный проект студии Animaccord, у его канала более 83 млн подписчиков на YouTube. Проект переведен на 45 языков мира. В 2019 году эпизод под названием «Маша плюс каша» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на видеохостинге.

В 2014 году власти Украины опубликовали список запрещенных к показу российских фильмов, который с тех пор несколько раз пополнялся, тогда же в стране начали блокировать вещание российских телеканалов. В 2024 году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что на систему блокировки российского теле- и радиовещания выделят около $4 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина мультфильм Маша и Медведь Верховная рада Украины
Материалы по теме
Продюсер сериала «Маша и Медведь» опроверг сообщения об уходе из России
Общество
Банк России выпустил монеты с героями мультфильма «Маша и Медведь»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Аэропорт Саратова открыли для полетов Политика, 03:30
На Украине допустили ограничение показа мультфильма «Маша и Медведь» Политика, 03:25
Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе Политика, 03:21
Десять российских аэропортов приостановили полеты Политика, 02:57
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом» Политика, 02:30
Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп Политика, 02:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли Общество, 02:01
В США в десятый раз провалили голосование о финансировании правительства Политика, 01:47
Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа Политика, 01:24
Reuters сообщил, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти Политика, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты Общество, 00:40
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине Политика, 00:37