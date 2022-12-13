Соцсеть Likee поменяла гендиректора в России

Компанию возглавил Дмитрий Щербинин, он сменил в этой должности Марию Илларионову. В Likee пользователи могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы со спецэффектами и дополненной реальностью

Фото: Владислав Шатило / РБК

О том, что в основном юрлице соцсети Likee в России — ООО «Нетстар текнолоджи» — сменился гендиректор, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. С 9 декабря компанию возглавил Дмитрий Щербинин. Он сменил в этой должности Марию Илларионову, которая возглавляла компанию с момента ее учреждения в мае прошлого года.

Likee была создана компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре и запущена в 2017 году (впоследствии владельцем компании стала китайская JOYY Inc.). В Likee пользователи могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.

Щербинин до недавнего времени был представителем Likee в России, в частности участвовал в заседаниях Госдумы, посвященных выполнению требований закона о «приземлении» ИТ-гигантов. Этот закон вступил в силу 1 января этого года. Он обязывает зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей создать в России представительство, зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Likee стала одной из 13 структур, попавших под действие закона.

Likee не раскрывает размера своей аудитории в России, но, по итогам третьего квартала, общий показатель MAU (среднее число пользователей в месяц) площадки по всему миру составлял 50,6 млн, снизившись на 34,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сообществе Likee во «ВКонтакте» почти 200 тыс. подписчиков, в российском аккаунте Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) — 2,4 млн.

После начала спецоперации на Украине многие компании приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка. Likee не делала подобных заявлений и, напротив, развернула маркетинговую активность. В июне приложение соцсети появилось в российском магазине NashStore. В августе «Бургер Кинг» и Likee объявили о старте коллаборации — специального бокса с едой, доступного во всех ресторанах сети на территории России и Белоруссии. В сентябре был запущен челлендж с участием торговой сети «Магнит», в котором нужно было собирать игрушки (так называемых скрепышей) и снимать видеоролики. В октябре производитель поп-корна Holy Corn запустил с Likee акцию, в которой можно было собрать промокоды и выиграть призы.

Одновременно в июне Likee получила штраф в размере 1,5 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. Представители компании заявляли о готовности обжаловать решение суда, сообщал «Интерфакс». Они просили суд прекратить производство по делу в связи с тем, что не видят в действиях соцсети состав административного правонарушения.

На прямой вопрос о дальнейших планах на российском рынке представитель Likee говорил РБК, что «в свете продолжающейся неопределенности, с которой столкнулась компания, нет возможности комментировать ситуацию».