Фотографам в США удалось заснять прототип новейшей ядерной ракеты

Defense News связало демонстрацию прототипа новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181А Long-Range Standoff с заявлением России о проведении испытаний «Буревестника» и «Посейдон»

Фотографам в США дважды удалось запечатлеть тяжелый бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181А Long-Range Standoff (LRSO), пишет The Aviationist.

Defense News отмечает, что это редкая возможность увидеть один из самых секретных проектов в программе модернизации американских ядерных вооружений.

Самолет пролетел на небольшой высоте над Калифорнией с одним внешним пилоном, на котором, как утверждает издание, установлена новая ракета. На нижней части крыльев были видны оранжевые полосы, которые наносятся на при испытательных полетах.

Defense News со ссылкой на экспертов связывает демонстрацию прототипа LRSO с заявлением России о проведении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Это было «продуманным шагом», пишет издание.

AGM-181А LRSO — ядерная крылатая ракета, предназначенная для оснащения бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-21 Raider. Ее разрабатывала компания Raytheon, ракета должна прийти на смену AGM-86B.

AGM-181 способна незаметно обходить радары противника. LRSO летит на дозвуковой скорости, огибая рельеф местности для избежания обнаружения, и может нести боеголовку W80-4 с переменной мощностью от 5 до 150 килотонн — в десять раз больше, чем в Хиросиме. Дальность полета ракеты оценивается в 2400 км.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания МБР «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. После этого американский лидер анонсировал возобновление испытаний ядерного оружия. По его словам, их проводят Россия и Китай, он не хочет, чтобы США были «единственной страной», которая этого не делает.

Ни Россия, ни Китай не проводят испытания такого оружия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, у Москвы нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны другого государства она сохранит паритет.